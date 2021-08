Napokon se oglasio Đani: Evo šta kaže o ispijanju pića iz cipele gosta!

Tim povodom se oglasio i odgovorio na osude Marijane Mićić:

– Svako radi ili govori kako treba i misli da je ispravno. Ne dotiču me osude i komentari voditeljki i glumaca. I glumici svašta rade – osvrnuo se Đani na komentar voditeljke Marijane Mićić, a nakon toga je otkrio da li je performans sa ispijanjem pića iz obuće gostiju nešto što radi na svakom nastupu ili je ovo bila puka slučajnost:

– Ne radim to na slavljima stalno, daleko od toga. Pa nisam vam ja dvorska luda koja bi to radila stalno. Bilo je slavlje mog prijatelja i ponijela me emocija, te sam zato to uradio. Uradio sam to za dobrog druga, čista šala i zezanje – izjavio je Đani. prneosi “Ekskluziva“.

Facebook komentari