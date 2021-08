Zašto je avokado najbolje voće na svijetu

Stoga nema razloga da jedan ne pojedete danas te ga čak stavite na lice kao odličan trik za lijepu i njegovanu kožu, prenosi Huffington Post.

Avokado sadrži masnoće, ali one dobre

Avokado ima najviše masnoća od bilo kojeg drugog voća, no to vas ne treba spriječiti da ga jedete. Avokado je prepun nevjerojatno zdravih monozasićenih masnoća koje su dobre za srce. Monozasićene masti omogućuju smanjenje razine lošeg kolesterola i smanjenje rizika od srčanih bolesti i moždanog udara. Mononezasićene masnoće obično imaju visoke razine vitamina E, antioksidativnog vitamina koji vrlo često nedostaje u našem organizmu.

Avokadovo drugo ime je ‘krokodilova kruška’

Zbog grube naborane kože, avokado vrlo nalikuje koži krokodila, s time da oblikom jakom podsjeća na krušku. Osim toga, kada se prereže na pola, avokado nevjerojatno nalikuje na krokodilovo oko.

Avokadom se može regulirati krvni pritisak

Avokado je prepun magnezija i kalija, a za te dvije hranjive tvari poznato je kako smanjuju krvni tlak. Avokadom se u organizam unosi više magnezija nego od 20 drugih vrsta voća, uključujući banane, kivi i jagode.

Avokado je najbolji namaz za hljeb

Osim što je ukusan, ovim ćete obrokom unijeti čak 20 različitih hranjivih tvari.

Ulje od avokada zaista postoji i čini čuda tijelu

Avokadovo ulje vrlo je slično maslinovom. No, kada kuhate s uljem avokada, tijelo branite od srčanih bolesti, karcinoma i znakova starenja. Naučnici iz Meksika otkrili su kako se avokadovo ulje uspješno bori protiv razornih molekula kisika koje uništavaju stanične membrane, proteine i DNK.

Avokado je jeftina verzija botoksa

Avokado nije samo za jelo, već je i sjajan za ljepotu. Tako avokado može biti odličan za hidratizaciju kože, liječi opekotine od sunca te čak i smanjuje bore. Za smanjenje bora i hidratizaciju kože, pomiješajte sirovi med, jogurt i avokado, a zatim tu smjesu nanesite na lice.

Avokado je sjajan izvor vlakana

Ako se osjećate umorno i tijelu su potrebna vlakna, posegnite za avokadom. U srednje velikom avokadu nalazi se 10 gr vlakana sa 75 posto netopivih vlakana koji ubrzavaju probavu te, 25 posto topivih koji su odgovorni za osjećaj sitosti.

Avokado tijelu pomaže apsorbirati hranjive tvari iz drugih namirnica

Jedna studija pokazala je kako u slučaju dodavanja avokada u salatu apsorpcija beta-karotena od mrkve poraste za 13,6 puta. Također, apsorpcija alfa-karotena od salate povećala se za 4,3 puta u odnosu na salate bez avokada. Razlog leži u monozasićenim masnoćama koje se nalaze u avokadu i pomažu bolje apsorbirati topive masnoće.

Avokado je odlična zamjena za maslac za zdravije pekarske proizvode

Ako želite jesti zdravije, u većini recepata za peciva maslac možete zamijeniti avokadom. Čokoladni keksi i hljeb od banane bit će jednako ukusni, ali puno zdraviji pečeni s avokadom. prenosi 2Radiosarajevo“.

