“Nijedna me nije odbila” – Vodoinstalater otkrio kako je na ISTI NAČIN za godinu dana zaveo 24 žene

Ako je neko od vodoinstalatera Bostona i okoline tog dijela SAD profitirao tokom epidemije koronavirusa, onda je to svakako Derek Malouni (28).

Ovaj majstor je, kako se pročulo, bio i ostao na odličnom glasu kada je riječ o pružanju svakakvih usluga tokom karantina, ali i poslije njega. Za Dereka se čulo kada je nekoliko žena iz Bostona na društvenim mrežama objavilo priču o majstoru koji je u isto vrijeme i psiholog i ljubavnik, ali i rame za plakanje.

Derek Malouni je jedan skroman majstor koji ne voli da priča o svojim “podvizima” van posla, ali priznaje da je tokom 2020. i početkom 2021. godine bio sa dosta žena tokom i poslije radnog vremena.

– Meni je bio i ostao jedini cilj da budem dobar majstor. To što sam možda kod nekih dama bio i nešto drugo, to morate da pitate njih zašto je to tako. Bilo je teško vrijeme prošle godine. Svi smo bili rastrojeni, tužni, uplašeni. Mnogi ljudi žive sami, pa je tokom epidemije njima bilo još teže. Pojedine klijentkinje poželjele su da mi se izjadaju, pa su tokom mojih popravki po kući pričale svoje životne priče. Trebalo im je rame za plakanje – kaže Derek za ABC7.

Dok dodaje da je i njemu prijalo da s nekim popriča o svemu, Derek ističe da nikada nije pravio prvi korak.

– One bi bile te koje bi nudile poslije piće i slično. Vremenom sam primijetio da onim damama koje su same neizmjerno prija pažnja, pa sam im nudio i ‘ćašicu’ neobaveznog razgovora poslije radnog vremena. Nijedna me nije odbila. Kada mi je brat prije nekog vremena rekao da sam za vrijeme 2020. godine kao vodoinstalater zaveo 24 žene, smijao sam se tome ne vjerujući da je on brojao. A njemu je bilo interesantno. Govorio mi je da niko više od mene nije profitirao od epidemije. Em sam imao puno posla i dobro sam zarađivao jer su ljudi po prirodi bili više kući, em sam i stekao iskustvo sa ženama – kaže Derek.

Jedna od žena, izvjesna Britani iz Bostona okačila je bila na Fejsbuku post u kojem preporučuje Dereka svim prijateljicama i koleginicama. Napisala je: Ako vam treba dobar vodoinstalater, koji je u isto vrijeme i privlačan i pažljiv, pozovite Dereka Malounija”.

– Čuo sam za to, pričali su mi. Zaista mi je poslije telefon više zvonio. Imao sam malo problema na poslu zbog toga, napadali su me što se reklamiram i na taj, ‘muški’ način, pa sam morao da objašnjavam da ne stojim iza tih priča ja, već zadovoljne mušterije – rekao je ovaj simpatični majstor, prenosi “Objektiv“.

