Tražila od vjerenika da na vjenčanje ne dovede kćerku (9) iz prvog braka: Njegov gest šokirao je sve

Korisnik Reddita objavio je priču o tome šta mu se dogodilo u junu ove godine kada je trebalo da se vjenča ženom u koju je bio zaljubljen posljednje tri godine života.

Muškarac je poslije razvoda, kako kaže dugo bio sam, da bi potom upoznao, kako je vjerovao, “ljubav svog života”.

– Veza je trajala tri godine i konačno sam je zaprosio. Pristala je, bili smo u oblacima od sreće. Ipak, kada je došlo vrijeme za planiranje vjenčanja, ranila me je za cijeli život. Rekla mi je kako vjeruje da za moju devetogodišnju kćerku iz prvog braka nema mjesta na vjenčanju. Smatrala je da ulazim u novo poglavlje života i da tom prilikom ne smijem ništa da ‘vučem’ iz prošlosti – napisao je korisnik Reddita.

Ostao je bez riječi. Nije mogao da shvati kako je moguće da žena koju je toliko idealizovao u prethodnom periodu i koja se najnormalnije slagala s njegovom kćerkom ne želi da je vidi na vjenčanju.

– Nije imala djecu, pa nije mogla da razumije moj bol. Samo roditelj to može da shvati. To što je rekla, kao da mi je srušila sve snove o budućem zajedničkom životu. Naredne večeri popričali smo ozbiljno i kada sam uvidio da je ozbiljna i da ne želi da odstupi od ideje da bojkotujemo moju rođenu kćerku, raskinuli smo. Nisam se pokajao nijednog momenta. Poslije me je zvala telefonom, molila me za oproštaj naglasivši da je željela da ona kao mlada bude u prvom planu, a ne jedna djevojčica. Kako je dalje pričala, tako mi se sve više i više gadila. Nikad je poslije te večeri više nisam vidio – napisao je neimenovani muškarac.

Njegova odluka da ne raskine vjeridbu šokirala je familiju i prijatelje jer su svi vjerovali kako mu je buduća žena nešto najsvetije, odnosno da je “oslepio” pored nje.

– Mnogima se nije dopadala moja vjerenica, ali su bili dovoljno fini da mi to ne govore. Mislim da sam ih zapanjio odlukom da stanem na kćerkinu stranu – napisao je on.

Neki korisnici Reddita prepoznali su se u priči.

“Tako je meni muž zabranio da dovedem na vjenčanje bivšeg iako smo ostali u jako lijepim i prijateljskim odnosima”, “Ti si pokazao stav, ja nisam. Nisam smio da zovem oca na vjenčanje, jer se užasno slagao s mojom vjerenicom. Odabrao sam nju. Kajem se i danas zbog toga. Nikad sa ocem nisam izgladio to”, bili su neki od komentara, prenosi “Objektiv“.

Facebook komentari