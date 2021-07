Izašla sam sa mužem i sinom na večeru, a onda uzela mužev telefon da se slikamo: Kad sam ušla u galeriju, SMUČILO MI SE OD SLIKA koje je imao

To kaže Karli Pikok (38), vaspitačica koja je svoje otkriće o sada bivšem partneru pretvorila u materijal za knjigu. Skriveni folder imao je u sebi gomilu eksplicitnog sadržaja, scena iz filmova za odrasle. To je našla sasvim slučajno.

– Bili smo u restoranu moj tadašnji dečko Tom, ja i moj sin iz prvog braka koji je tada imao šest godina. Sin i ja smo se zezali na Tomovom telefonu i slikali selfije, pošto je imao bolju kameru od mog. Uzela sam onda da obrišem slike koje mi se ne sviđaju i nabasala na taj folder. Toma sam poznavala još iz fakulteta, u tom trenutku smo bili 18 mjeseci u vezi i živjeli smo zajedno skoro godinu dana. Imali smo sjajnu vezu, u svakom smislu pa i intimnom. Bio je najpristojniji, najkulturniji, najiskreniji muškarac kog sam ikada upoznala. Nikad ne bih pomislila da on takav može da u telefonu čuva takve gnusne slike. Još me je više zaboljelo to što mu je očito bila potrebna pomoć da se uzbudi iako smo u vezi – kaže Karli.

Ona kaže da ju je to otkriće toliko pogodilo da je o tome napisala i knjigu, A Pocketful Of Po*n. Kroz tu knjigu je, kaže, pokušala da objasni koliko je pretjerano gledanje takvog sadržaja štetno.

– Naravno da nisam toliko naivna da mislim da Tom nikada nije pogledao neki od tih filmova. Međutim, količina tog sadržaja je bila nenormalna. Tom je bio van sebe od straha što će me izgubiti. Nisam ja nikakva čistunica, ali ne vidim potrebu da to čuva u telefonu- kaže Karli.

Nakon rasprave, dogovorili su se da će Tom smanjiti gledanje takvog sadržaja i nastavili su vezu.

– A onda opet horor. Osam nedelja kasnije, opet sam pozajmila njegov telefon, krenula da kucam nešto u Guglu i vidjela da je nedavno pretraživao eksplicitne snimke. Tad sam se osjetila još gore nego prvi put. Tad sam shvatila da je jednostavno zavisnik. Ovog puta me je molio da namjestim restrikcije na njegov laptop i telefon kako ne bi mogao da posjećuje takve sajtove. Krenuo je i kod psihologa na savjetovanje – kaže Karli.

Kaže i da je odnos sa Tomom popravila, a i on sam pristao je da razgovara o tome u jednom intervjuu.

– Kao tinejdžer gledao sam mnogo takvog sadržaja i te scene sam prosto smatrao normalnima. Tek kada je Karli počela da sve to preispituje, shvatio sam koliko tu ima okrutnosti, koliko je to sve ponižavajuće. To mi je pomoglo da prestanem. Sada, čak i da Karli i ja raskinemo, ne bih više mogao to da gledam kada znam istinu iza toga – kaže, prenosi “Žena“.

