Horoskop / Ovan, Djevica i Škorpija će upadati iz problema u problem u naredna 3 dana

Merkur ulazi u kvinuks sa Jupiterom počev od 28. do 30. jula 2021. godine. Kada Merkur ulazi u kvinuks sa Jupiterom stvari počinju da postaju problematične u astrologiji. Šta zaboga znači ova riječ, ili podrazumijeva, kada se upuštamo u astrološke termine? Kvinuks je aspekt od 150 stepeni između dvije planete. Ovaj aspekt je često je povezan sa nekompatibilnošću ili razlikom.

Nije nužno negativan, ali može biti remetilački na razne načine. Trenutno, od 28. jula, imamo ono što je poznato kao kvinuks Merkura i Jupitera, što bi moglo značiti probleme odmah iza ugla.

Zašto? Jer Jupiterov uticaj sve uvećava, i Merkur, ako nije dobro uravnotežen, može postati haotičan kada je u Jupiterovom prisustvu.

Pa, šta onda radimo? Komuniciramo sa mnogo ljudi, govoreći sve pogrešne stvari u pogrešno vrijeme, i vrlo su dobre šanse za to ćemo svi upasti u dramatične nesporazume sa strašnim posljedicama. Vrijeme je da razmislimo prije nego što progovorimo… ali hoćemo li?

Koji znakovi će napraviti veliku grešku?

Ovan

Koliko puta ste stavili nogu u usta, pokušavajući nekome da prenesete poruku? Ako ćemo biti iskreni, vjerovatno je to nevjerovatan broj puta, a to je u osnovi zato što ste vrlo nervozna osoba.

Mnogo vremena traćote misleći da ste zabavni, a sa kim god razgovarate odlazi misleći da ste bili bezobrazni. Ova „smiješna / bezobrazna“ rutina za vas nije nova i pod pravim „pogrešnim“ okolnostima – na primjer Merkur kvinuks Jupiter – taj bezobrazluk može samo da vas uvuče u velike probleme. Iako je divljenje smjelo, čak i otvoreno – nije kul biti onaj koji MORA reći ono što oseća rizikujući da povrijedi druge.

Da, možda ste pametni i šarmantni, ali imate potencijal da se stavite u opasnost povrijeđivanjem pogrešne osobe. Probudite se, ovo nije igra i niste smiješni.

Djevica

Ovih dana ste definitivno loš čovjek i prilično ste sposobni da se držite bezobraznog ponašanja – takođe imate tendenciju da umanjujete svoju vrijednost, posebno na radnom mjestu. Kako će ova situacija djelovati na vas, saznat ćete upravo na poslu i morat ćete da povučete ručnu u trenutku kada biste trebali da se zalažete za svoja prava – i svoju platu.

Znaš li šta je greška, Djevice? Greška je kad ne otvoriš usta i kažeš šta ti treba jer se previše plašiš.

Postoje ljudi spremni da iskoriste vašu nesposobnost da se borite za sebe, i to će i učiniti – tokom ovog kvinuks događaja. Ako želite više novca, povišicu, unaprijeđenje ili čak promjenu stola – vrijeme je da to zatražite. Ako to ne učinite, prilika se udaljava od vas. Pa, šta je to, Djevice? Povišica ili nova prilika da se žalite još nekoliko mjeseci? Izbor je na vama.

Škorpija

Ono što vas može gurnuti preko ivice tokom ovog tranzita je činjenica da vam se ne sviđa ništa što ugrožava vašu kontrolu.

Ono što ćete otkriti je da ovaj kvinuks narušava vaš životni stil. Recimo, na primjer, da želite da se nešto uradi, a vaše prirodno nestrpljenje čini da se ponašate „previše“ ili nepotrebno naporno. Iako ćete možda smatrati da je vaše ponašanje potpuno prikladno, biće i drugih koji su zapanjeni načinom na koji se ponašate i gledat će na vas kao na nasilnika.

To nije nadimak koji vam se sviđa, niti je takav na koji biste ikada bili ponosni. Postoji lekcija za vas tokom ovog aspekta, a to je upotreba diskrecije. Možda to nije vaš stil, ali vaš stil ponekad može uvrijediti ljude, što može djelovati protiv vas, ako niste pažljivi.

Niko nije savršen, Škorpije, i svi moramo da igramo u određenim granicama. Naučite ovo i mnogo lakše ćete koračati kroz život, prenosi “Luftika“.

