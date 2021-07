Ova 4 ZNAKA Zodijaka će do kraja godine pratiti SAMO SREĆA I USPJEH: Evo za koga su zvijezde u narednih 5 mjeseci pripremile SPEKTAKULARNO DOBAR period!

OVAN

Do kraja avgusta Ovnovi imaju priliku da upoznaju srodnu dušu za kojom odavnu čeznu. Ovaj odnos neće biti još jedna prolazna avantura, već bi mogao da se pretvori u trajnu vezu o kakvoj dugo maštate.

S druge strane, zauzeti Ovnovi dobit će želju da naprave korak više i odvažiće se na vjeridbu, početak zajedničkog života ili proširenje porodice.

I na profesionalnom planu vas očekuje procvat – nemojte se ustručavati da započnete novi biznis ili predložite neku ideju.

LAV

Imat ćete šansu da upoznate istinski dobrog partnera, a najvjerovatnije je da će se se to desiti do kraja jula. Ako ste u braku ili zajednici sa partnerom, do kraja 2021. bi mogle da vas obraduju lijepe vijesti o trudnoći.

Takođe, dobar je period da krenete u realizaciju projekta koji već dugo imate na umu. Slobodno zapnite i potrudite se – trud će dati rezultata!

DJEVICA

Očekuje vas veoma dobar period, posebno kada je riječ o ljubavi. U avgustu postoji velika šansa da upoznate osobu sa kojom možete da realizujete sjajnu vezu. Ne treba da se bojite problema – u narednim mjesecima uspjet ćete da prevaziđete svaku prepreku.

Kada je riječ o poslovnim prilikama, očekuje vas unaprijeđenje ili povišica u narednim mjesecima, a i sami ćete ostati prijatno iznenađeni pozitivnim promjenama.

JARAC

Jarčeve u narednom periodu očekuju unutrašnji mir i harmonija, te će zračiti nevjerovatnom energijom i njihova harizma biće na maksimumu. Nije ni čudo što će lako privući strastveni odnos pun lijepih emocija i duboke ljubavi. Ako ste singl, ne treba da vas iznenadi mogućnost iznenadne i burne romanse!

Ako vam se ukaže prilika za sticanje novih znanja i vještina nemojte je propustiti. Višestruko će vam se vratiti i donijeti vam velike poslovne uspjehe, piše “Novi“.

