Ovih 5 horoskopskih znakova su kraljice drame cijelog Zodijaka

Hoćete li učiniti sve i prevrnuti svijet da bude po vašem? Skloni ste da svaku situaciju okrenete u svoju korist? Toliko se trudite da ne budete u centru pažnje da time privučete svu pažnju na sebe? Ako se nađete u ovim situacijama – vi ste apsolutni kralj drame.

Ali, neki horoskopski znakovi se ističu više od drugih: većina znakova zapravo ili malo dramatizuje ili su potpuno kul.

Ovi horoskopski znaci skloni su da dignu mnogo buke ni oko čega:

RAK

Rak se ne plaši svojih osjećanja, kakva god ona bila. Njihova upornost je obično odlična osobina, ali ponekad se može pretvoriti u konkurentnost. Kad god se ženski Rak nađe u jednom od takvih raspoloženja, bilo zato što nije privukla pažnju koju je željela ili su je obuzele emocije, ona može dramatično da pređe ivicu i počne da se ponaša kao razmažena princeza. Tada je najbolje vratiti je u stvarnost.

LAV

Lav je apsolutni kralj. I drame. Voli da bude u centru pažnje, ima visoke standarde u svom životu i misli da zaslužuje najbolje. Ali, postoji razlika između strastvenosti i dramatičnosti, što Lav ne razumije. Ako želite da znate šta će se dogoditi kada ne dobije ono što želi, zamislite sliku djece koja se tuku oko igračke. Oni mogu biti prilično arogantni i egoistični u svom pokušaju da sve naprave da se svijet okreće oko njih. Ali ako im ne date ono što žele, smirit će se … na kraju.

ŠKORPIJA

‘Strast’ je Škorpijino srednje ime, ali strast postoji u mnogim oblicima. Obično je žena Škorpija najstrastvenija prema životu i seksu, ali postoje trenuci kada se njena strast manifestuje kao nešto veće. Ovaj znak je poznat po svojoj postojanosti, ali može postati emotivan i agresivan kada se uznemiri. Ako se nađete u njenoj blizini u takvoj situaciji, bježite! Jer kada se uznemiri, njen bijes se pretvori u preterano dramatično ponašanje i može biti nasilna. Umjesto da razgovarate sa njom, najbolje je sačekati da oluja prođe.

STRIJELAC

Strijelac na život gleda sa oduševljenjem, i kada počnu da dramatizuju, to obično nije povezano sa nečim negativnim. Ali to ne znači da ako nisu uznemireni, ne mogu vam nauditi onim što govore. Žena Strijelac može puno da govori, što je često dovodi u nevolje. Kad god poželi da bude po njenom, reći će sve da usreći drugu osobu, bez obzira na to koja je. Čak i ako to znači da zbog nje izgleda previše dramatično i teatralno. Teško je biti u blizini nje u takvim situacijama, ali važno je pokušati ubaciti malo razuma u konverzaciju kad počne da uljepšava stvari.

VODOLIJA

Vodolija ne izgleda kao tip osobe koja dramatizuje u svemu, zbog svog stava „nije me briga“, ali upravo to ih čini kraljicama drame. Njen pokušaj da pokaže da joj nije stalo otkriva da pokušava da pobjegne od nečega. Ne pokušava da se stavi u centar pažnje, ali njena osjećanja su često jako temperamentna, pa je nemoguće predvidjeti kada će ‘eksplodirati’. A kada se to dogodi, ona se brzo pretvori u kraljicu drame. Ipak, brzo će se smiriti kad shvati da nema razloga da bude dramatična, samo joj treba dati vremena da to shvati, prenosi “Luftika“.

