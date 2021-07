OVA 3 ZNAKA Zodijaka U AVGUSTU ČEKA PAKAO: Zvijezde UPOZORAVAJU na opreznost, naročito kada je novac u pitanju!

Astrolozi tvrde da će avgust biti jako specifičan za sve horoskopske znake.

Zvezde upozoravaju na opreznost, promućurnost i preračunljivost, naročito kada je novac u pitanju.

Bik

Ovaj vreli ljetnji mjesec će za vas biti polao naporan. Karijera ide svojim tokom na neki način ali očekujte dosta verbalnih sukoba sa kolegama kao i sa predpostavljenima. Jedan kolega će vam zadavati glavobolju. Jednostavno sve što uradite on će naći zamjerku. U početku ćete imati strpljenja (vi ste znak koji nikada ne reaguje na prvu loptu), ali kako vrijeme odmiče tako i vaš prag tolerancije se smanjuje. Prvo ćete pomisliti da se obratite nadređenom ali ćete naići na zatvorena vrata.

Savjet: Koliko god možete pomerajte svoj prag tolerancije. “Pognite” glavu i samo čekajte kraj meseca. Tada se sve menja i vašu reč ima ko da čuje.

Blizanci

Na poslu ste preoterećeni. Zadaju vam se rokovi koje je ne moguće ispuniti. Sve to jako utiče na vas. Razmišljate da zatražite pomoć ali niko nema “sluha” za vaše probleme. Cijeli taj zatvoreni krug vam nabija tenziju koja se odražava i na vaš ljubavni život. Tu je potrebno da sačuvate barem malo čiste i zdrave energije jer je partner pred pucanjem.

Djevica

Jako nepovoljan mjesec za vas kada su finansije i posao u pitanju. Kako su planete retrogradne vas to iscpljuje. Kao da krenete jedan korak napred i onda tri koraka u nazad. To vam stvara strah i dovodi vas do samodestrukcije. Tada ste vi najslabiji i sve vaše sjajne osobine dovodite u pitanje kao što je organizacija posla, raspodela obaveza itd.

Savjet: Kada osjetite nalet te energije da nikako ne posustajete već da tada date sve od sebe. Jer sve što se dešava dešava se u vašoj glavi. Realan svijet to oko vas ne vidi. Vidno poboljšanje vam dolazi krajem mjeseca, piše “Srbija Danas“.

