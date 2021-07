PUN MJESEC U VODOLIJI DONOSI MOĆAN ASTRO PERIOD: U 4:36 DOLAZI DO PREOKRETA…

Njegov ćemo uticaj i ono što on donosi proživljavati sve do idućeg punog Mjeseca u augustu koji će se opet biti u Vodoliji, samo na posljednjem nivou.

Simbolika Vodolijinog uštapa pomaže nam na putu prema oslobođenju od svega što nas ograničava, od svega onoga zbog čega sami sebe vezujemo lancima i uskraćujemo slobodu činiti iz sebe i zbog sebe.

Ovaj uštap je ekscentričan, hirovit, jake individualne energije, ali isto tako svojim aktivizmom želi doprinjeti boljitku zajednice. Sada smo u prilici povezati se sa drugim ljudima koji imaju iste ili slične ciljeve kao i mi. Probudite u sebi buntovnika i revolucionara koji će se spremno izboriti za ono što je od velike važnosti za vas. Izađite izvan poznatih okvira, život čeka na vas.

Uticaj Plutona kao da traži da nešto otpustimo, transformišemo, usmrtimo, jer to je jedini način da opet osjetimo lakoću življenja, da opet čujemo sebe i svoje potrebe. Rigidni stavovi, štetna uvjerenja i svi oni modeli ponašanja zbog kojih odustajemo od sebe dolaze na suočavanje i reviziju.

Venera u Djevici nalazi se nasuprot Jupitera u Ribama pa je moguća sklonost pretjerivanju u ovozemaljskim užicima. Lakomislenost u ljubavi može nas odvesti na pogrešan put, ali bez štetnijih posljedica. prenosi “Hayat“.

Budite oprezniji sa troškovima.

Merkur u Raku nasuprot Plutona može donijeti neke promjene vezane za dom, porodicu, stambene uslove, ali isto tako upozorava nas da ne ulazimo u svađe i rasprave destruktivnog predznaka. Čuvajte se manipulatora i koristoljubivih osoba piše Atma.

Ovaj period će biti dobar za Vodolije, Rakove i Lavove.

Da biste najbolje iskoristili ovaj period u Vodoliji, za svaki znak postoji mantra.

OVAN

Volim moje prijatelje i volim što proširujem krug drugarstva!

BIK

Volim da testiram svoje granice na poslu i otvoren sam za mnoge nove poglede!

BLIZANCI

Volim da istražujem opskurne informacije i dijelim ih sa kolektivom!

RAK

Volim što je život cikličan, ide u krug i srećno dočekujem nove početke!

LAV

Volim progresivne partnere koji razmišljaju van okvira jer me inspirišu istinom pravo iz srca.

DJEVICA

Volim što razumijem čudne zadatke i spreman sam za još!

VAGA

Volim moje posebne talente i koristim ih da poboljšam svijet!

ŠKORPIJA

Volim moj progresivni kućni život i učim dosta o mojim korjenima!

STRIJELAC

Volim da produbljujem prijateljstva i srećan sam kada iznenadno upoznam nove, neobične ljude!

JARAC

Volim da zarađujem novac na neobičan način i cijenim novostečene vrijednosti!

VODOLIJA

Volim da budem posebna i prihvatam da društvo postaje čudnije sa mnom.

RIBE

Volim što sam čudan i volim što sam ponosan na to!

Ukoliko želite da dodatno iskoristite energiju punog Mjeseca u Vodoliji, ove mantre će vam pomoći bez obzira šta ste u horoskopskom znaku.

Osjećam se dobro i sigurno u sopstvenom tijelu, vjerujem Univerzumu i znam da neko pazi na mene. Imam podršku, sigurna sam i majka Zemlja me voli.

Vidim i prihvatam sve što sam ja. Dajem dozvolu da osjećam sve što osećam. Zaslužujem zadovoljstvo u životu. Otvorena sam ka kreativnoj energiji koja živi u mojim okvirima. Osjećam se dobro sama sa sobom.

Odajem počast moći koju posjedujem i znam da imam odgovor na svoju sopstvenu sudbinu. Puštam negativne emocije i potvrđujem svoju moć. Ja sijam i puna sam sreće.

Ja sam ljubav. Zaslužujem ljubav. Ljubav slobodno putuje ka meni. Opraštam sebi i drugima stare greške. Bezbjedno je za mene da volim do koske i punog srca, skroz do kraja.

Prihvatam sebe, osećanja i emocije. Vrijedna sam i zaslužujem da pokažem kako se osjećam. Čujem i govorim istinu. Vjerujem da mogu da kažem i izrazim sebe sa čistim namjerama.

Vjerujem svojoj intuiciji i otvaram svoj um za nepresušnu kreativnost Univerzuma. Otvorena sam da čujem i iskusim svu tu ljubav i svjetlost. Imam moć da pokažem svoje želje.

Ja sam božansko i spiritualno biće. Vođena sam višom silom i mojom unutrašnjom mudrošću. Uvijek sam povezana, uvijek sam ona sa svjetlom.

