Rekao majci da je voli i više ga nikad nije vidjela: Nakon tih riječi desio se UŽAS kakav porodica ne pamti

Petnaestogodišnji Džek Parker iz Vigana pronađen je mrtav u šumi nedaleko od svoje kuće 28. jula prošle godine. Sumnja se da je sebi oduzeo život nakon što je konstantno trpio brutalne uvrede preko društvenih mreža, a njegova majka Karen Robinson ističe da se nada da će mnogi naučiti lekciju iz smrti njenog sina.

Gospođa Robinson rekla je na saslušanju da je preko Snepčeta primio užasne uvrede, pa čak i prijetnje.

Iako Snepčet briše poruke nedugo nakon što su poslate, majka je uvjerena da je takvo obraćanje prema njenom sinu imalo ulogu u njegovoj smrti.

Mrtvozornik pak ističe da nema dovoljno dokaza da bi se moglo smatrati relevantnim to da se dječak ubio zbog poruka.

Njegova majka je takođe dodala da je njen sin bio u problemu jer mu je teško palo zaključavanje tokom pandemije koronavirusa, kao i raskid sa devojkom.

– Nije želio puno da priča o problemima koje je imao. Samo je govorio: “Mama, o nekim stvarima mogu da razgovaram sa tobom, ali o nekim ne mogu” – navela je Karen, prenosi Mirror.

Na dan Džekove smrti, ona je, kako je navela, trebalo da proslavi godišnjicu vjenčanja sa svojim novim suprugom Endjuom.

– Pitali smo ga da li želi da jede, na šta je odgovorio odrično. U sobu sam mu odnijela toplu čokoladu i rekla sam mu da ga volim. On je odgovorio da me takođe voli, izašla sam iz njegove sobe i to je bilo posljednji put da sam ga vidjela – rekla je Karen, koja je potom izašla sa mužem.

Dok su bili zajedno, dobila je poruku od Džekove bivše djevojke koja je posumnjala da sa njenim sinom nešto nije u redu. Odjurila je kući, pozvala policiju, ali Džeka tamo nije bilo.

Odmah su pretražili teren oko kuće i pronašli dječaka obješenog.

– Džek je prema mnogima bio dobra duša i dobar prijatelj. Pomogao bi bilo kome. Dobila sam mnogobrojne poruke podrške u kojima se navodi da je bio sjajan mladić. Nadam se da će oni koji su ga maltretirali naučiti lekciju i da će im savjest kazati da ne treba to da čine bilo kome drugom – zaključila je Karen Robinson, piše “Objektiv“.

