Australijski olimpijac pozitivan na kokain, suspendovan sa Olimpijskih igara

36-godišnji Kermond bio je pozitivan nakon testiranja 26. juna, a iz asocijacije jahača saopštili su da proužaju podršku Australijancu.

“Vjerovatno da je taj pozitivni test rezultat jednokratne upotrebe kokaina na jednom društvenom događaju koji nema veze sa mojim sportom. Veoma sam uznemiren i kajem se, privatam odgovornost u potpunosti. Žao mi je što sam iznevjerio ljude uključujući porodicu i timske kolege.”, rekao je Kermond nakon suspenzije.

Prema australijskoj antidoping politici, Kermonc sada ima pravo da analizira svoj B-uzorak, ali nije otputovao sa ostatkom tima u Tokio. prenosi “N1“.

Breaking: Australian Olympic equestrian debutant Jamie Kermond suspended from @Tokyo2020 after returning a positive A-sample for cocaine. @9NewsAUS

