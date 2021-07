6 PRAVILA KOJA MORATE ZNATI KAD PIJETE ZELENI ČAJ DA SMRŠATE: Mnogi ga koriste pogrešno i zato NE MOGU SMRŠATI

Za početak, preporučuje se konzumacija dvije do tri šoljice zelenog čaja dnevno i to ne biste trebali da prekoračite.

Postoje još nekoliko stvari na koje treba obratiti pažnju prilikom konzumiranja zelenog čaja.

Nemojte piti zeleni čaj odmah nakon obroka

Jedna od najvećih zabluda kod konzumiranja zelenog čaja jest da će on, ako ga popijete odmah nakon obroka, čarobno izbrisati sve kalorije koje ste upravo pojeli.

Ali, budući da tijelo sve proteine koji ste unijeli putem hrane tek treba da probavi, konzumiranje zelenog čaja odmah nakon obroka moglo bi da našteti ovom procesu, tako da bi to svakako trebalo da izbjegavate.

Konzumirajte zeleni čaj kada se malo prohladi

Ne samo da će zbog toga konzumiranja vrućeg čaja on biti neukusan, već možete da povrijedite želudac i grlo. Neka vaš zeleni čaj bude topao, a nikako potpuno vruć.

Zeleni čaj nemojte piti na prazan želudac

Nakon noćnih sati tokom kojih niste ništa unijeli u organizam, trebali biste da konzumirate nešto lagano i umirujuće što budi vaš metabolizam.

Zeleni čaj sadrži jake antioksidante i jake polifenole koji mogu da povećaju proizvodnju želudačne kiseline i poremetiti probavu. Bilo bi idealno konzumirati ga između obroka.

Nemojte dodavati med u vruć čaj

Većina nas obožava da doda med zelenom čaju jer je to zdrava alternativa šećeru i dobrog je ukusa. Međutim, ako med dodate u vruć zeleni čaj, velika je vjerovatnoća da će se nutritivna vrijednost meda uništiti.

Ne uzimajte lijekove sa zelenim čajem

Mnogi ljudi piju tablete sa jutarnjom šoljicom zelenog čaja. To može da bude izuzetno štetno jer se hemijski sastav vaše tablete može pomiješati sa vašim zelenim čajem što dovodi do kiselosti. Stoga se preporučuje da tablete pijete sa običnom vodom, piše Times Of India.

Previše zelenog čaja nije dobar izbor

Samo zato što je zeleni čaj zdrav, ne znači da možete piti neograničen broj šoljica tokom dana. Baš poput čaja ili kafe, i zeleni čaj sadrži kofein.

Pretjerivanje s dnevnom konzumacijom kofeina može da izazove štetne nuspojave uključujući glavobolju, letargiju, tromost, razdražljivost kao i tjeskobu.

Previše zelenog čaja takođe bi moglo da smanji apsorpciju željeza u tijelu. Obavezno se držite dvije do tri šoljice dnevno.

