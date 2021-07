Godinu dana skupljali novac da mogu da organizuju vjenčanje: Gest OVOG gosta šokirao ih je za cijeli život

Zakari (33) i Medlin (30) Vajans iz Hamiltona u Kanadi radili su poslove konobara u različitim restoranima kada ih je zadesila epidemija koronavirusa.

U roku od mjesec dana njihovi životi, kao i miliona drugih na planeti, u potpunosti su zaustavljeni. Zakari je ostao bez posla, pa je Medlin morala da radi i duple smene kako bi ostali na “pozitivnoj nuli”. Ipak, plan je u startu propao, ali nije njihova ljubav i međusobno razumijevanje.

Štaviše, Medlin je zatrudnila i oni su početkom ove godine odlučili da se vjenčaju. Iako su bili u jako lošoj finansijskoj situaciji.

– Zakari je već paničio oko vjenčanja, jer nismo imali novca bukvalno da izguramo mjesec, a kamoli da organizujemo jedan takav događaj. Saslušao je moj prijedlog za štednju, pa smo malo pomalo, iz mjeseca u mjesec, uspijevali da odvajamo nešto para. Poslije godinu dana štednje i odricanja svega i svačega, prikupili smo dovoljno novca da možemo da priuštimo veselje za oko 30 ljudi. Pored naših roditelja, braće, sestara i kumova, pozvali smo oboje po nekoliko prijatelja iz mladosti – priča Medlin za ABC 7.

Ovaj par koji je u međuvremenu dobio djevojčicu po imenu Zoe pamtit će po dolasku Džefa, starog Zakarijevog školskog druga kojem se tokom prošle decenije “izgubio trag” i niko nije znao šta radi i čime se bavi.

– Nismo znali ni da li je živ. Zakari je nekako uspio preko njegovih roditelja da dođe do telefona i uspostavljen je kontakt. Oduševljeno je prihvatio poziv za vjenčanje sjetivši se dogovora sa Zakarijem da jedan drugom moraju da budu na najvažnijem danu u životima. Ono što nismo znali je da je Džef postao veoma uspješan agent za nekretnine u Kaliforniji. Njegov život nije bio bajka, ali uspio je u tom poslu i na vjenčanju nas je šokirao poklonom. Ne samo što nam je uručio ček sa pozamašnim iznosom, već mu je dao detaljan prijedlog kako da ga ubaci u svoj posao u oblasti San Franciska. Zakari je uveče bio u šoku. Ležali smo u sobi i umjesto da uživamo, pitali smo se da li da on to prihvati. I prihvatio je. Preselili smo se tokom proljeća u SAD, gdje sam se i porodila i napustili smo posao konobara. Dok sam ja kući sa Zoe, on prodaje i iznajmljuje kuće. Prvi put mogu da kažem da živimo pristojno i da ćemo kćerci pružiti udoban život. Ni danas ne možemo da vjerujemo koliko su nas sudbina i stari Zakarijev dogovor sa Džefom iznenadili – kaže Medlin.

Treba li reći da je Džef postao i kum malene Zoe?

– On se oženio prije tri godine i ima takođe kćerku. Od čovjeka za koga nismo znali da li je živ i ako jeste, gdje se nalazi, došli smo dotle da smo sada nerazdvojni i da njegova kćerka već sada glumi bejbisiterku našoj – dodala je Medlin Vajans, piše “Objektiv“.

