Starija sestra mu za 21. rođendan otkrila da mu je zapravo MAJKA: Iste večeri, uslijedio je još veći šok

Šem Grifs iz Njujorka ispričao je na TikToku kako je za 21. rođendan otkrio da mu je starija sestra zapravo – majka.

Mladić je istakao da mu je to bio najveći šok u životu, iako je, kako kaže, puno puta osjećao takvu bliskost s njom da je pomišljao da takav odnos mogu pre da imaju majka i sin, a ne brat i sestra.

– Majka me je rodila sa 15 godina. To je bio momenat koji ne pamti po lijepom. Nije bila zaljubljena i nije željela tada naravno da zatrudni. Zbog toga je u dogovoru sa mojom bakom odlučila da mi prije 18. rođendana ništa ne kaže. Oduvijek smo bili povezani i doživljavao sam je kao najbližu osobu u životu. Pomišljao sam u nekim trenucima da bi mogla da mi bude majka, ali sam to odbacivao jer nije djelovala kao osoba koja bi sa 15 godina pravila gluposti – rekao je Šem.

U razgovoru sa majkom i bakom (za koju je sve vrijeme mislio da mu je majka), shvatio je da je “starija sestra” s trudnoćom preko noći shvatila ozbiljnost toga što neće da abortira.

– Baka mi je rekla da je riješila da iznese trudnoću do kraja, poslije se i zaposli i započne ozbiljan život. Svaka joj čast na tome – rekao je Šem.

Te večeri kad je saznao istinu o majci i baki, Šem je dobio i informaciju koja ga je dotukla.

– Kako mi je baka oduvijek govorila da je moj otac neki probisvijet koji nikad nije htio da čuje za mene, otpisao sam želju da ga jednom pronađem. Te večeri kada sam sve saznao, rekle su mi i da je mi je otac bivši komšija koji je dolazio puno puta u goste i igrao se sa mnom bejzbola i fudbala kad sam bio mali. Bio mi je drag, ali nikad nisam pomislio da mi je otac. Imao je problema sa alkoholom i majka i baka nisu ga željele u blizini na duže. Prije 7-8 godina se odselio i od tada ga više nisam vidio – rekao je Šem.

Na pitanje jednog TikTokera da li sada poslije svega želi da pronađe oca, priznao je da to “postoji u njemu”.

– Znaju i majka i baka gdje je. Kad budem bio spreman da se vidim s njim, reći će mi na koju adresu u Nju Džersiju da odem – istakao je Šem.

