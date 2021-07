Roditelje više ne mogu da vidim: Kristina van sebe kad je poslije 22 godine saznala kako je dobila ime

Izvjesna Kristina iz Kentakija okačila je na TikTok snimak koji je u kratkom roku pogledalo više od dva miliona ljudi, a tiče se porijekla njenog imena.

Ova 23-godišnja djevojka kaže da je oduvijek voljela svoje ime i da je smatrala da su joj ga roditelji dali jer je zaista lijepo i planetarno popularno. Ipak, istina je bila malo drugačija.

– Kao što su mnogi ljudi dobili ime po svojim babama, dedama, važnim ljudima u familiji, tako sam i ja vjerovala da sam po nekom naslijedila moje. Istina, nisam primijetila da je u familiji sa majčine ili očeve strane postojala neka Kristina, ali sam se nadala da historijat davanja mog imena ima neku lijepu pozadinu. Prevarila sam se – kaže Kristina.

Kada je poslije 22 godine uspjela da natjera majku da joj ispriča zašto se zove Kristina, presjeo joj je život.

– Rekla mi je da je između nje i tate postojao dogovor da ako bude djevojčica on da ime, a ako je dječak – ona će ga odabrati. Ja sam se rodila i otac je poželio da budem Kristina. Istina je bila da je on u to vrijeme imao ljubavnicu koja se zvala Kristina i želio je da spriječi otkriće afere ukoliko bi se predamnom ili majkom izlajao i pogrešno rekao njeno ime. Tako da sam ja dobila ime po njegovoj švalerki. Lijepo – ispričala je Kristina.

Dodala je da je bila jako ljuta na majku, ali je tek poslije shvatila da ona dugo nije znala za tu ženu.

– Otac je dugo krio njegovu Kristinu. Poslije su se zbog te njegove prevare i razveli, ali mama nije željela da mi mijenja ime. Lijepo je to ime, ali kad sam otkrila kako sam ga dobila, nekoliko dana mi nije bilo dobro. Nisam ni znala da su se razveli zbog njegove prevare, i tu su me štitili od svojih problema i razloga rastave – kaže Kristina.

Pratioci su je na TikToku upitali da li je pričala sa ocem o svom imenu.

– Jesam i nije mu bilo prijatno. Rekao mi je da je u tom periodu života imao jako loš odnos sa majkom. Kada je ona zatrudnila sa mnom, vjerovao je da će se stvari promijeniti, ali je ona nastavila da negativno utiče na njega, pa je on našao drugu ženu. Zbog mene je bio spreman da se ne razvodi, ali nije želio da se odriče i te Kristine. Zbog svega toga ipak ne mogu više da ih gledam istim očima kao pre. Trudim se da budem fer, ali teško je. Malo su mi se smučili – naglasila je ova djevojka.

Ljudi su se u komentarima složili da je čin njenih roditelja bio veoma sebičan, smatrajući da je majka mogla ipak da joj promijeni ime kada je saznala kako ga je dobila, piše “Objektiv“.

Facebook komentari