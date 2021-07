Horoskop / Venera u Djevici počinje 22. jula, i za neke je top period, a za neke dno dna

Venera je planeta ljubavi, ljepote i harmonije. Ona upravlja našim odnosima (posebno ljubavnim životom) i oličava harmoniju i saradnju u svim oblicima. Svake godine Venera provede neko vrijeme u svakom znaku zodijaka samo jednom, šireći svoju poruku ljepote i ljubavi na sve. Kako kreće u svaki novi znak, tako taj znak utiče na to kako Venera obavlja svoj posao, što utiče na sve nas. Razumijevanjem toga šta znači kada je Venera u određenom znaku, možemo shvatiti kako iskoristiti njenu snagu i ojačati naša prijateljstva, romantične veze i profesionalne veze. Evo šta Venera u Djevici znači za sve nas.



Znakovi koji cvijetaju kada je Venera u Djevici: Jarac, Bik i Djevica



Znakovi koji se mogu suočiti sa problemima kada je Venera u Devici: Blizanci, Strijelac i Ribe

Da li treba da vratite svoj život pod kontrolu posle sezone Lavova? Djevica je upravo zbog toga ovdje. Venera u Djevici unosi ozbiljniju atmosferu u sva vaša partnerstva, a ona koja ne ispunjavaju vaše najviše standarde mogu sama sebi pokazati gdje su vrata. Djevica je perfekcionista, a kada se kombinuje sa planetom ljubavi i ljepote, to može biti teško vrijeme. Preostaje nam da sredimo njihove sukobljene uticaje. To ne znači da će vam se cijeli život raspasti, to samo znači da ćete iz ovog perioda izaći sa mnogo jasnijim razumijevanjem koji odnosi vrede vašeg vremena i koji se mogu održati.

Ljubav

Kao što smo već rekli, Djevica je perfekcionista zodijaka. To znači da će Venera, kada je u Djevici, donijeti ozbiljnu disciplinu u vaš ljubavni život. Sada je vrijeme da odgovorite na teška pitanja, odmjerivši prednosti i nedostatke i odlučujući da li ćete ostati u vezi na osnovu objektivne analize. Djevica su same činjenice i nemaju osjećanja, što može biti od pomoći kada odlučite da odsječete bivšeg zauvijek. Oni koji su sami će ove sezone vidjeti kako njihovi standardi postaju nebeski, tako da je svako ko se izvuče iz ovog vatrenog krštenja vjerovatno neko ko će čuvati svoju ljubavnu vezu.

Karijera i finansije

Previše ste se razmazili kad je Venera bila u Lavu? Praktična Djevica je ovdje da to ispravi. Sada je pravo vrijeme da smanjite izdatke u svom budžetu i pojednostavite procese na poslu jer Djevičina oštra percepcija pomaže da se stvari otkriju onakvima kakve zaista jesu. Djevičin ljubavni jezik je služenje, pa se nemojte iznenaditi ako započnete da pokazujete šefu da vam je stalo tako što ćete ostajati do kasno na poslu, doći rano i zaista raditi ozbiljno dok ste na poslu. Vaši saradnici će vam biti zahvalni.

Raspoloženje

Period dok je Venera u Djevici je vrijeme za uklanjanje paučine. Ovo se često manifestuje kao metaforično čišćenje vaših odnosa, ali možda ćete osjećati potrebu da i doslovno izbacite smeće. Bacanje stare šminke, slaganje torbe (ili pet) donacija i potpuno dubinsko čišćenje stana su sva standardna ponašanja Venere u Djevici, što ima smisla, jer je Djevica u osnovi najbolji organizator od svih planeta zodijaka.

