Ova 3 horoskopska znaka uvijek govore istinu ma koliko teška bila

Postoje nevjerovatno vješti lažovi među horoskopskim znacima, oni koji vas gledaju u oči, slažu i ne trepnu.

Međutim, tu je i ona druga grupa. Oni koji nikada ne lažu. Neke mrzi da razmišljaju o tome, neki se gnušaju laži, trećima ponos ne dozvoljava…

Uglavnom, ovi horoskopski znaci nika da ne lažu, i, ako ih pitate za mišljenje, nemojte se iznenaditi ako vam se ne dopada ono što čujete – oni će vam reći samo istinu, ma kako ona bila neprijatna:

Ovan

Ovnovi uvijek govore istinu, u to možete biti sigurni. Kažu šta god im padne na pamet i očekuju da se i drugi ponašaju na isti način. Nije ih briga ako povređuju nečija osjećanja govoreći šta misle, piše “Luftika“.

Rak

Ljudi rođeni u znaku Raka lažu isključivo kada ne žele da povrijede nečija osjećanja. Uvijek će reći istinu ako su sigurni da to nikoga neće uvrijediti. Ako Rak smatra da bi neko mogao biti povrijeđen, on / ona će izreći “bijelu laž” jer smatra da je to najbolje učiniti u tom trenutku.

Lav

Lavovi vas nikada neće slagati, čak iako poslije toga više sa njima ne progovorite ni riječ. Uvijek će reći istinu, ma koliko bolna bila, jednostavno misle da je to pravi izbor. Lavovi ne žele da povrijede nečija osećanja; oni samo smatraju da je najbolje govoriti istinu bez obzira na posljedice. Nisu baš taktični ali su šampioni u iskrenosti.

