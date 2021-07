JEDNU KRVNU GRUPU KOMARCI NAJVIŠE VOLE: Sad znamo zašto ste im na meti! Ova krvna grupa ih najviše privlači

No baš kao što ljudi imaju svoje preferencije, tako i komarci ne lete na bilo koga. Vjerovali ili ne, vaša krvna grupa jedan je od presudnih faktora, a u nastavku otkrijte što vas još čini najpoželjnijom metom za komarce, piše 24sata.hr.

Jednu grupu vole više od ostalih

Sigurno vam se nekoliko puta učinilo da ove male krvopije više napadaju jednu osobu u društvu od drugih. Možda ste to bili upravo vi i niste znali zašto se to događa. Razlog je u tomu što komarci više vole određene krvne grupe i tako biraju svoje “žrtve”. U studiji objavljenoj u časopisu Journal of Medical Entomology dokazano je da su komarci ljude s krvnom grupom 0 napadali dvostruko češće nego one s grupom A. Ljudi s krvnom grupom 0 skloni su izlučivanju određenih mirisa koje komarci smatraju atraktivnima, zbog čega ih češće napadaju u odnosu na druge krvne grupe. Nakon krvne grupe 0 slijedi grupa B pa tek onda grupa A.

Jonathan F. Day, profesor entomologije na Sveučilištu Florida, smatra kako je potrebno provesti više istraživanja o potencijalnoj sklonosti komaraca prema pojedinim krvnim grupama u odnosu na druge, no slaže se da postoje određeni razlozi zbog kojih komarci radije biraju ljude s određenom krvnom grupom.

Posebno ih privlači ugljikov dioksid

Jedan od njih je možda i najvažniji, a to je ugljikov dioksid, koji izdišu ljudi i životinje. Što više izdišemo, ispuštamo više plina, a samim tim smo privlačniji komarcima, koji ga mogu osjetiti na udaljenosti do 35 metara. Komarci traže primarne znakove zajedno s onim što profesor Day naziva “sekundarni znakovi”. Jedan od takvih sekundarnih znakova je mliječna kiselina, koja se oslobađa kroz kožu signalizirajući tako komarcima da smo meta.

Crna majica za šetnju? Razmislite opet

Komarci imaju i druge osobine koje im pomažu u pronalasku sekundarnih znakova. Imaju odličan vid, na temelju kojeg odabiru potencijalne žrtve. Tamne boje čine nas uočljivijima komarcima, pa češće napadaju one koji nose odjeću tamnih boja. Kako biste to izbjegli, birajte svjetliju odjeću za šetnje i boravak na otvorenom.

Imajte to na umu i ako vježbate na otvorenom. No u tom ste slučaju laka meta jer su komarci posebno agresivni kad nanjuše nekoga tko je upravo trčao ili vježbao zbog pojačanog lučenja mliječne kiseline kroz znoj. To znači da će komarci vjerojatno bosti one čija je temperatura malo viša. prenosi “Novi”

Izbjegavajte češanje nakon uboda

Budući da ubod komarca jako svrbi, gotovo svi počnemo nekontrolirano češati mjesto uboda. No ta je metoda potpuno pogrešna i trebamo je izbjegavati. Osim što nam pruža samo trenutnu ugodu, češanje može uzrokovati mikroozljede, koje se mogu inficirati i oštetiti kožu. Svrbež se može ublažiti hladnim oblogom i primjenom krema koje pomažu kod uboda, kao što je Belodin A derm gel. Riječ je o gelu koji umiruje i ublažava svrbež i nadraženost kože kod uboda insekata, osipa i opeklina od sunca. Prodire u kožu i ublažava svrbež već unutar nekoliko minuta. Prednosti su ovoga gela te što je bezbojan, ne masti kožu i odjeću te je pogodan za sve skupine, uključujući dojenčad i trudnice.

Koliko god to željeli, naše omiljeno ljeto ne može proći bez komaraca. Zato se naoružajte strpljenjem i sredstvima za sprečavanje i ublažavanje uboda!

Spriječite komarce na vrijeme

Samo zato što ste možda skloniji ubodima ne znači da oni moraju biti neizbježni. Jedan od najučinkovitijih načina prevencije od uboda je izbjegavanje boravka na otvorenom i otvaranja prozora kad su komarci najaktivniji – tijekom noći, u ranim jutarnjim satima i u sumrak. U slučaju da se ipak pronađete na otvorenom u nekom od tih razdoblja, pokušajte pokriti što više kože. No nikako nemojte nositi usku odjeću jer ona neće spriječiti komarce da vas ubodu. Radije nosite širu dugačku odjeću u svijetlim bojama.

Poželjno je postaviti na vrata i prozore mrežice za zaštitu od komaraca i drugih insekata. Pokušajte u svom domu održavati temperaturu nižom u odnosu na vanjsku. Ne zaboravite nanositi na kožu repelente koji štite od uboda komaraca do nekoliko sati. Velika pomoć u odbijanju komaraca mogu biti i začinska bilja, poput ružmarina, lavande, kadulje, metvice i matičnjaka. Njihovi mirisi držat će komarce podalje od vas.

