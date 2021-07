ZNAMO VAŠE NAJVEĆE SLABOSTI: Ovo su NAJSKRIVENIJE TAJNE svakog znaka u horoskopu

Ukoliko imate problema sa tim da uvidite šta je vaša najveća slabost, astrologija će vam pomoći!

OVAN – Svađalica

Smirite se malo. Čim neko malo nagazi na vas (bukvalno ili ne), vi ste u stanju da saspete salvu uvreda na račun te osobe. Iako ste zodijačka beba, vi ste odrasla osoba i morate da se ponašate u skladu sa svojim godinama – postanite diplomata. Uostalom, znajte da pravi ratnici svoje neprijatelje drže blizu.

BIK – Samopovlađivanje

Ne, to što ste upravo pojeli celo porodično pakovanje sladoleda nije “ljubav prema samom sebi”. Priznajte i da to radite već nekoliko dana zaredom. Neko vam je povredio osećanja i imate problem da se sa tim pomirite. I to je u redu, ako vam treba dan da se izolujete od svega, to je sasvim okej. Ali dan, ne cela nedelja, ne povlađujte sebi.

BLIZANCI – Žestoka debata

Ne moraju svi da znaju koliko se ne slažete sa nekim člankom koji ste pročitali pre par dana na Internetu. Pustite ljude da žive. Smirite se malo, ne morate oko svega da se raspravljate, nije vaš stav uvek onaj pravi. Prestanite da glumite pametnjakovića.

RAK – Mama

Kao jedan od najemotivnijih znakova u zodijaku, vi ili apsolutno obožavate svoju mamu ili ne možete da je podnesete i mislite da vam je uništila život. Šta god da je u pitanju od ta dva slučaja, smeta vam njeno neodobravanje, ali morate da shvatite da ste odrasla osoba i da ne treba baš toliko da vam bude bitno njeno mišljenje. Živite svoj život.

LAV – Laskanje

Svi mi volimo da se nekome svidimo i da nas ljudi cene, ali vi ste tu igricu popeli na drugi nivo. Sve i da vam neko zakuca u tri ujutru na vrata i kaže vam da ste lepi, vi ćete oduševljeno nastaviti da ćaskate da biste videli “gde to vodi”. Smirite se malo, probudite se i shvatite da se ne živi od komplimenata.

DJEVICA – Nered

Na sastanku ste, i to trećem, konačno je došlo vreme da se vratite u svoj stan sa osobom koja vam se dopada. Akcija počinje, skidate odeću i… čekaj, zašto ova saksija ne stoji gde treba? I slika na zidu stoji nakrivo… Smirite se, ne gori planeta Zemlja zato što nešto nije kako ste vi zamislili.

VAGA – Odluke

Izašli ste sa prijateljima, idete na večeru i onda provedete četiri sata razmatrajući o meniju. Da, zvuči trivijalno, ali to je ipak važna odluka, zar ne? E, pa NE! Prestanite da se toliko stresirate oko sitnica.

ŠKORPIJA – NE!

Vi ste takav majstor svega da ste obavili kompletno istraživanje, odredili metu i kad ste se konačno spremili da “zabacite udicu”, neko vas je odbio i vi ne možete da pređete preko toga. Morate da naučite da prihvatate reč “ne”, to nije smak sveta.

STRIJELAC – Neslaganje

Vi ste optimista toliko da od optimizma stvarate dogmu i bežite od realnosti. Odbijate da sagledate stvar ili situaciju iz drugih uglova. Prepustite se i shvatite da nije vaše shvatanje jedino ispravno.

JARAC – Izazovi

Vi baš volite da sve radite težim putem. I volite previše da radite. Idite na odmor, bavite se jogom, ili se samo povucite u mir i tišinu. Nije što sebe iznurujete, nego su i svi oko vas napeti, vreme je za pauzu.

VODOLIJA – Problem koji zahteva rešenje

Ako vam neko izloži neki problem, vi balavite kao pas nad koskom. Bilo da je reč o velikoj humanitarnoj katastrofi ili o polomljenom noktu, vi ćete pohitati da to rešite i da budete heroj priče. Naučite da postavite prioritete jer ne možete pomoći svima.

RIBE – Tuga

Okružite se srećnim ljudima i bićete srećniji. Ali, ne, vi kao da ste zavisni od tuge. Malo-malo pa vam se otme neki jecaj. Naučite da podnosite poraze i teške trenutke, ne možete doveka patiti, piše “Dnevno“.

Facebook komentari