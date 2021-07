ZBOG PROSUTOG KOKTELA NA STOPALO PROŽIVJELA PAKAO: “Noga mi je otekla do koljena, ljekari nisu znali šta mi je”

Opekotine od sunca uobičajena su pojava leti, ali ono što nikako ne očekujete da vam se ozbiljne opekotine pojave od omiljenog koktela.

Koktel koji joj je prijateljica slučajno prosula na nogu sadržao je vodku, sok od limete i gazirani napitak, a 44-godišnja žena odmah je obrisala sve sa kože i nastavila da uživa sa društvom. Međutim, dva dana kasnije pojavili su plikovi.

“Te noći sam morala da spavam sa stopalom u kutiji, tako da ga ništa ne dodiruje jer je koža bila toliko osetljiva, a odozgo sam stavila hladne obloge da izvlače toplotu”, priča Megan.

Narednog jutra nije mogla da obuje cipelu, a bolovi su bili toliki da je otišla u hitnu. Dijagnoza koju je dobila – fotokontaktni dermatitis.

Ona ističe da je reakcija bila veoma gadna, te da joj je otekla noga do kolena.

“List mi je bio veličine butine, toliko je bilo gadno. Ja sam prilično sklona opekotinama od sunca, ali ovo je ličilo na opekotine od kiseline. Potrajalo je tri meseca dok se promene na koži nisu potpuno povukle. Onaj crveni pigment, poput belega koju neka deca imaju kad se rode, traje mesecima”.

Ono što je dodatno zakomplikovalo situaciju je to što Megan nije mogla odmah da se seti šta je uzrokovalo takvu reakciju.

“Šest sati sam sedela u hitnoj, oni su me ispitivali da li me možda ogrebao ili ujeo pas, da li sam zgazila na nešto u vodi. Jedino što je na kraju pomoglo da shvatimo je to što sam imala i malu opekotinu na drugoj nozi. Izgledalo je kao nešto što je palo na moje stopalo i prelilo se na drugo”.

Utvrdivši da je reč o kontaktnom dermatitisu, lekari su je poslali kući uz lekove i kreme, ali i dalje nisu znali uzrok, sve dok se njena prijateljica nije javila i pitala da li je možda prosuti koktel uzrok.

I tada je vratila film unazad – dogodila se reakcija sunčeve svetlosti i kiseline u piću, tj. soka limete i tako su nastale takozvane “margarita opekotine”.

