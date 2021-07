OVA ČETIRI ZNAKA OTKRIVAJU DA JE VAŠE DIJETE MOŽDA ŽRTVA NASILJA NA INTERNETU

Nick FitzGerald, viši naučnik novak, za Kidspot otkriva 4 najčešća znaka pomoću kojih možete uočiti da je vaše dijete moguća žrtva nasilja na internetu.

1. Neobjašnjive fizičke promjene

Bitno je posmatrati svoje dijete. Odvojite nekoliko minuta kako biste posmatrali dijete i možda uočili neke promjene. Je li se udebljalo? Je li smršalo? Ako uočite takvu promjenu, probajte otvoreno porazgovarati i doći do saznanja je li dijete svjesno promjene i potvrdite da ga ništa ne muči.

2. Promjene raspoloženja

Ako se radi o tinejdžerima, promjene raspoloženja mogu biti posljedica puberteta, no ni tada ih ne treba zanemarivati. Česte promjene raspoloženja ili brzi i kratki odgovori mogu biti znak da se nešto ozbiljnije događa u životu vašeg djeteta. Pokušajte poticati duže odgovore i interesirajte se za djetetovu aktivnost na internetu.

3. Gubitak interesa

Kada se dijete iznenada počne distancirati od porodice, prijatelja i igre u kojoj je do nedavno uživalo ili prestane biti uzbuđeno oko aktivnosti zbog kojih je do nedavno skakalo po kući, to može ukazati na neke probleme s kojima se dijete trenutno nosi.

4. Napuštanje društvenih mreža

Na ovaj znak posebno obratite pažnju. U doba kada sva djeca i svaki tinejdžer na svijetu posjeduju mobitel i imaju društvene mreže, zaista je čudno kada se osoba te dobi odjednom od toga udalji. Svima nama je ponekad potreban odmor od društvenih mreža, no ako se to dogodi iznenada, obratite pažnju i djelujte. prenosi “Hayat“

