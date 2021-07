Razlozi zbog kojih biste odmah trebali prestati jesti bijeli hljeb

Kruh je jedna od onih namirnica koja je mnogima svakodnevno na jelovniku. Jede ga se za doručak, uz ručak, ali i za večeru, uz razne dodatke. Iako je zaista svestran i fin, nije svaki kruh isti i bitno je kakav kruh kupujete i jedete.

Police u trgovinama prepune su raznih vrsta kruha, ali onaj koji se najčešće kupuje je bijeli. I baš taj je najmanje zdrav.

Kako se prerađuje bijeli kruh?

Tijekom izrade bijelog kruha, pšenično brašno se obrađuje raznim kemikalijama kako bi brašno izgledalo bijelo. U brašno se tako dodaje benzoilperoksid, klorov dioksid i kalijev bromat, a naposljetku i prerađeni škrob. Te sve kemikalije, ipak, koriste se u malim količinama, sigurnim za zdravlje.

Nutritivna vrijednost bijelog kruha

Gotovo svaka vrsta kruha ima jednak broj kalorija, ali nema svaki kruh jednaku količinu nutrijenata. Šnita bijelog kruha ima 77 kalorija, ali i visok glikemijski indeks. Kako je bijeli kruh jako prerađen, njegova nutritivna vrijednost je jako niska. Ako to nije dovoljan razlog, dolje je još nekoliko njih zbog kojih biste odmah bijeli kruh trebali izbaciti iz prehrane.

Podiže razinu šećera u krvi

Bijeli kruh ima visok glikemijski indeks, što znači da brzo otpušta glukozu i može naglo podići razinu šećera u krvi. To je posebno loše za ljude s dijabetesom jer nagla fluktuacija šećera u krvi može biti opasna. Konstantno visoka razina šećera u krvi može uzrokovati da tijelo uđe u hiperglikemijsko stanje. To, pak, može dovesti do zdravstvenih komplikacija poput kardiovaskularnih bolesti, oštećenja živca i otkazivanja bubrega.

Debljanje

Ako želite održati zdravu kilažu, bijeli kruh morate prekrižiti. Bijeli kruh može uzrokovati debljanje jer je napravljen od prerađenih ugljikohidrata i podiže razinu šećera u krvi. Tijelo s vremenom tu glukozu, koja je višak, počne skladištiti u salu što dovodi do debljanja. Visok šećer u krvi također može uzrokovati žudnju za slatkim, što također nije dobro ako pazite na liniju.

Promjene raspoloženja

Da, bijeli kruh je ukusan, ali može negativno utjecati na raspoloženje. Jedna studija, objavljena u časopisu American Journal of Clinical Nutrition, pokazala je kako bijeli kruh može dovesti do depresije kod žena starijih od 50. Ljudi zbog redovite konzumacije bijelog kruha mogu iskustiti probleme s naglim promjenama raspoloženja, umorom te drugim simptomima depresije, piše Times of India. prenosi “Avaz“.

