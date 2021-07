Četiri načina kako vas Instagram “špijunira”

Špijunira li vas instagram? Prati li vašu lokaciju, pristupa kameri i kada to ne želite te prisluškuje vaše razgovore? Ima li Instagram pristup vašim porukama? Evo što sve trebate znati i toj aplikaciji i kako vam špijunira.

Prati li Instagram vaše navike?

Instagram pravi vaše svakodnevne navike i može dopustiti drugim korisnicima da ih prate. Funkcija, koja je automatski upaljena kada se registrirate je ona koja pokazuje ljudim akada ste online u isto vrijeme kada i oni. Ako netko obrati pažnju može shvatiti u koje doba dana ste najaktivniji te to poveznatis nekim vašim navikama.

Recimo da se fotografirate kako čekate bus. Nekoliko dana zaredom onda uđete u Instagram, ako i svi drugi kada im je dosadno prilikom čekanja busa. Onaj koga zanima to može pratiti i saznati u koje doba dana vas nema kod kuće.

Kako isključiti ovu funkciju?

Ako želite isključiti opciju koja pokazuje kada ste online morate ići u postavke, zatim kliknuti na “privatnost” i onda na opciju “Activity status off”. Ipak, morate znati, ako to isključite, ni vi nećete vidjeti kada je netko od vaših kontakata zadnje bio online. prenosi 2N1“.

Prati li Instagram vašu lokaciju?

Ovo može biti opasno kao i prethodno navedena opcija jer ljudima koji vas prate dajete do znanja da vas nema doma. Društvene mreže poput Instagrama, Facebooka i Twittera prije objave miču metapodatke poput onih kojim je uređajem slikao, kolika je rezolucija i kada je slikana neka fotka. Srećom ti podaci se ne mogu ni vratiti kada su jednom obrisani.

Ipak, to ne znači da Instagram ne zna vašu lokaciju. Prvo i osnovno, možete odabrati da date tu informaciju kada prilikom objave fotke ili storyja dodate lokaciju na kojoj se nalazite. To se čini fora kada se na odmoru i pijuckate koktele, ali zapravo ste dali aplikaciji s milijunima korisnika informaciju o svojoj lokaciji.

Kako spriječiti Instagram da prati vašu lokaciju?

Jednostavno, kada objavljujete fotke ili storyje nemojte označavati gdje se nalazite. Ako, pak, želite da Instagram uopće nema pristup vašoj lokaciji u postavkama na svom telefonu možete kontrolirati s kojim aplikacijama dijelite lokaciju.

Ima li Instagram pristup kontaktima?

Dok provjeravate koje aplikacije imaju pristup vašoj lokaciji, slobodno bacite oko i na to koje imaju pristup vašim kontakima. Naime, Instagram dijeli podatke o korisnicima s drugim aplikacijama. Kažu kako je namjera iza toga da ljudima prikazuje prersonalizirane oglase. Iako tu nema zle namjere, čovjek se zapita želi li da neka treća tvrtka ima pristup njegovim privatnim podacima.

Kako spriječiti da Instagram pristupa vašim kontaktima?

Čim skinete aplikaciju i registrirate se ona po defaultu pristupa kontaktima. To možete isključiti tako da odete na svoj profil, zatim na postavke gdje ćete kliknuti na Account > Contacts syncing i tamo ćete maknuti kvačicu s opcije Connect contacts.

Kada ste već ovdje vidjet ćete i opciju Sharing to other apps i to možete isključiti ako ne želite da se vaši podaci dijele s drugim aplikacijama.

Sluša li Instagram vaše razgovore?

Već smo se svi navikli na to da nam iskaču reklame za nešto što smo pretraživali, ali pomalo je čudno kada nam iskoči rekla za nešto o čemu smo samo pričali s nekime. Iako nije službeno potvrđeno, postoji zabrinutost da društvene mreže pristupaju mikrofonu telefona bez da za to imaju dozvolu korisnika.

Posebno to zabrinjava kod Instagrama koji po defaultu ima pristup mikrofonu. Facebok, u čijem vlasništvu je i Instagram, negira da prisluškuju razgovore svojih korisnika. S obzirom na to da nema čvrstih dokaza o tome, moguće je da je sve slučajnost.

Kako zabraniti pristup mikrofonu?

Vjerojatno ste, kao i većina, Instagramu dali dopuštenje da pristupi mikrofonu kada ste ga instalirali. Ako imate iPhone to možete isključiti tako da odete u postavke, kliknete na Privatnost i odete na opciju mikrofona.

Oni koji imaju Android moraju također otići na Postavke, zatim na Apikacije i pronaći Instagram te isključiti dopuštenje za pristup mikrofonu, piše Makeuseof.

