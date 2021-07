Jedna rečenica dovoljna je da ženi uništi se*s: Pripadnice ljepšeg spola ove stvari ne žele čuti od muškarca…

Ono što kažemo u krevetu tijekom seksa gotovo je jednako važno kao ono što radimo u krevetu. I samo jedna rečenica može seks učiniti nevjerojatnim, ali isto tako može uništiti svaku želju za seksom.

Kako se potonje ne bi dogodilo, muškarci nikada u krevetu ne bi smjeli izgovoriti idućih sedam rečenica jer ih nijedna žena ne želi čuti.

1. Tko je tvoj tatica?

Ova rečenica nerijetko se koristi u porno filmovima, a nakon što je čuje glumica doživljava ‘eruptivni’ orgazam. No u stvarnom životu izaziva sasvim drugačiju žensku reakciju, odnosno odbojnost jer žena ne želi čuti riječ tata tijekom seksualnog odnosa.

2. Šššššššš

Kada žena glasno uzdiše tijekom seksa to znači da krajnje uživa u onome što joj partner radi. Ako je on počne ušutkavati to će smanjiti užitak i stvoriti osjećaj nelagode, pa možda čak i srama.

3. Možeš li se požuriti?

Žene ne mogu ubrzati svoj orgazam, nego do njega dođu kada je tijelo spremno za to. Požurivanje zasigurno neće olakšati postizanje vrhunca niti ga učiniti intenzivnijim.

4. Ah, Gabrijela! Kad se zovete Antonija

Ovo je rečenica koju žena nikada neće zaboraviti. Svatko može pogriješiti, ali nazvati ženu krivim imenom u krevetu greška je koja se teško zaboravlja i oprašta.

5. Je li moj penis najveći kojeg si ikad probala?

Muška opsjednutost uspoređivanjem vlastitog spolovila s tuđim spolovilima ženama je – iritantna. I ide im na živce kad moraju hraniti ego muškarca hvaleći njegov penis.

6. Ništa ne osjećam.

Muškarci se znaju žaliti da im korištenje prezervativa ubija užitak. Ženama je ipak važnije da se zaštite tijekom odnosa.

7. Sviđa li ti se to?

Još jedna odbojna rečenica koja se može čuti u filmovima za odrasle. Ako se previja od užitka i glasno dahće, to znači da žena uživa. Ne vidi potrebu da odgovara na pitanje čiji je odgovor očit.

