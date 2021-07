Jaka oluja u Americi: Više od 40 hiljada domova ostalo bez struje

Više od 30.000 domova u Marylandu i Virginiji ostalo je bez električne energije, dok je u Washingtonu 10.000 kućanstava bez električne energije, navodi USA Today.

Američka nacionalna meteorološka služba utvrđuje je li Washington udario tornado.

Oluja je započela u blizini Falls Church-a i Arlingtona, prošla kroz središte Washingtona i završila u okrugu Prince George u Marylandu.

Nacionalna meteorološka služba izjavila je da je najgori dio oluje prošao, ali upozorila je građane da budu izuzetno oprezni kad izlaze iz kuća.

– Puno je slomljenih grana i drveća koje mogu pasti. Izbjegavajte područja s puno drveća, kabela i poplavljenim i zatvorenim cestama – napisali su na Twitteru.

A severe storm struck the Washington, D.C. area with high winds, heavy rainfall and tornado warnings. pic.twitter.com/6XvthyXZCl

— USA TODAY (@USATODAY) July 2, 2021