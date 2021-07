OBRATITE PAŽNJU: OVE SIMPTOME PREDIJABETESA NE BI TREBALI IGNORISATI

No dobra vijest je da je predijabetes reverzibilan. Što prije prepoznate problem, prije se možete okrenuti ozravljenju. Pravilnom prehranom i redovnim vježbanjem možete umanjiti mogućnost da dobijete predijabetes.

Postoje neki suptilni simptomi koji vas mogu upozoriti na predijabetes.

Visok krvni pritisak

Osobe s povišenim krvnim pritiskom izložene su povećanom riziku od predijabetesa jer hipertenzija tjera srce na jači rad i kretanje krvi po tijelu. To otežava tijelu da eliminira višak šećera iz krvotoka. prenosi hayat

Hipertenzija i predijabetes su stanja koja se međusobno pogoršavaju, a studije su pokazale da oboje znatno povećavaju rizik od zatajenja srca.

Nažalost, i predijabetes i visok krvni pritisak u početku su uglavnom asimptomatski. Ako znate da imate hipertenziju, trebali biste se odmah ozbiljno pozabaviti prevencijom predijabetesa.

Zamagljen vid

I predijabetes i dijabetes mogu negativno utjecati na vaš vid. Kada nivo šećera u krvi prelazi s visokog na niski, to može prouzročiti curenje tekućine u leću vašeg oka. Zbog toga dolazi do magljenja vida.

Problemi s kožom

Ponekad se zdravstveni problemi mogu manifestirati i izvana. Predijabetes zna prouzrokovati različite probleme na vašoj koži zbog povećanog inzulina u krvi.

Predijabetes također utječe na cirkulaciju krvi, što može uzrokovati svrab u vašim ekstremitetima, posebno u nogama.

Giht

Giht je upala zglobova (artritis) uzrokovana odlaganjem kristala mokraćne kiseline u zglobovima. Nevjerovatno je bolan, a može signalizirati i predijabetes.

Giht se često javlja zbog bogate i prekomjerne prehrane. Ima tendenciju da češće utječe na ljude koji imaju višak kilograma, a pretilost je također faktor rizika za predijabetes.

Stalno ste gladni

Česta glad može ukazivati na to da imate predijabetes. Pokušajte da jedete manje a češće kako biste se riješili ovog osjećaja.

Ekstremni umor

Na isti način na koji višak šećera u krvi može dovesti do osjećaja gladi isto tako može dovesti i do iscrpljenosti. Kad vaše tijelo ne dobije gorivo koje mu treba, bez obzira na to što jedete puno obroka, sigurno ćete se osjećati umorno.

Kada je umor hroničan pokušajte se uključiti u fizičku aktivnost koja je potrebna za održavanje zdrave tjelesne težine.

Povećana žeđ

Povećana žeđ, posebno nakon obroka, može signalizirati predijabetes. Vaše tijelo je započelo eliminaciju viška glukoze iz krvotoka, a jedan od načina za to je razrjeđivanjem krvi i ispuštanjem šećera putem urina. To će dovesti do dehidriranosti organizma i osjećaja hronične žeđi.

Predijabetes je znak upozorenja da se nešto mora promijeniti u vašoj svakodnevnici kako biste ostali zdravi. Ako nakon čitanja našeg popisa ustanovite da imate nekoliko upozoravajućih simptoma predijabetesa, nemojte paničariti. Uz odgovarajuću pažnju, i dalje je reverzibilan. Prvi korak je zakazati sastanak sa svojim ljekarom kako bi uspostavio dijagnozu.

