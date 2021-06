Alkoholna pića i sunčanje: Veoma loša kombinacija, može da bude i fatalna

Širenje krvnih sudova, smanjeno rasuđivanje, moždani udar neke su od posledica po zdravlje ako konzumirate alkohol u toku sunčanja.

Treba izbegavati konzumaciju alkohola u toku sunčanja i izlaganja tela visokim temperaturama. Ako se alkohol ipak konzumira, bez obzira što niste žedni, treba piti više vode nego inače, a to znači da uz svako alkoholno piće treba popiti dve do tri čaše vode, jer ćete na taj način stalno nadopunjavati izgubljenu tečnost”, rekla je specijalistkinja opšte medicine iz Doma zdravlja “Novi Beograd” dr Aleksandra Kosojević. za b92

Doktorka Kosojević naglašava da alkohol na organizam deluje vazodilatatorno i diuretički.

“To znači da širi krvne sudove koji se nalaze na površini našeg tela, a sužava unutrašnje krvne sudove. Alkohol utiče da bubrezi otpuštaju više vode kroz urin, nego što bi to inače činili. Izlaganje organizma visokoj temperaturi u kombinaciji sa unošenjem alkoholnih pića može dovodi do smanjenog rasuđivanja i dovesti neku osobu u situaciju da ne oseti koliko joj je zaista vruće, a posledice po zdravlje mogu biti višestruke”, rekla je ona.

“Može da dođe do ozbiljnih posledica po zdravlje u vidu toplotnog udara, pada krvnog pritiska, naprezanja srca, moždanog udara, kao i do intoksikacije alkoholom”, objasnila je doktorka Kosojević.

Konzumiranje nekoliko pića kada je napolju toplo prouzrokuje još veći stepen zagrevanja, kazala je doktorka Kosojević.

“Alkohol u kombinaciji sa visokom temperaturom deluje da u organizmu dolazi do dehidratacije. Bubrezi pod dejstvom alkohola izbacuju veću količinu tečnosti iz organizma, a zbog uticaja visoke temperature telo se pojačano znoji. Ova dva faktora dovode do dehidratacije, zbog koje osećamo glavobolju, grčeve u mišićima, a na kraju dolazi do toplotnog udara”, objasnila je ona.

Postoje i teži slučajevi sa fatalnim posledicama upozorava Kosojević, poput fatalnog srčanog i moždanog udara, a zbog smanjenog rasuđivanja i pada motornih funkcija organizma dolazi do ozbiljnog i fatalnog povređivanja. “O slučajevima utapanja da i ne govorimo…”, rekla je ona. prenosi “Byka”.

