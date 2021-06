Dječaka (14) zbog nove frizure kaznili u školi, majka: “Grozno je to što mu rade”

Njegova mama Kler Anderson (37) kaže da je sin dugo čekao na ovu frizuru. Međutim, kada je u ponedjeljak ujutro otišao u školu, rečeno mu je da je kosa prekratka i premješten je u izolaciju.

Naime, kako tvrdi škola, pravila ne dozvoljavaju kosu kraću od dvojke, a crte i linije nisu dozvoljene, piše Blic.rs

“Zbog toga je Leonu narađeno dva dana izolacije, nema pravo da ide na odmor ili na ručak i takođe je dobio kaznu u trajanju od pola sata ta dva dana”, kaže majka.

“Ja sam šokirana tako drastičnim mjerama. Zbog toga sam riješila da ga ne puštam do daljnjeg u školu. Kad mu kosa poraste, vratiće se nazad. Ovo nije fer i kazna je previše oštra, grozno je to što mu rade. Ne vidim kako dužina kose utiče na to kakav je on učenik”, kaže Kler, majka četvoro djece. prenosi “Radiosarajevo“.

Međutim, škola zahteva da se Leon vrati tamo i odradi svoju kaznu.

“Tražila sam da mi pošalju materijale za učenje i domaće zadatke i da to uradi kod kuće, ali škola to odbija, sve dok ne odsluži kaznu”, kaže ova majka.

Facebook komentari