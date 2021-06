Natašin muž uz pomoć majke 11 godina krio kako dodatno zarađuje: Uhvatila ih, pa im se ovako osvetila

Nataša Konoli (43) provela je u San Francisku punih 18 godina u braku sa suprugom Džošom (45).

Brak je imao svojih uspona i padova, dobili su i troje djece, ali Nataša, kako kaže u razgovoru KRON 4, najpopularniju TV stanicu i portal u tom gradu, nikada nije sumnjala u iskrenost i dobre namjere supruga.

Sve do aprila ove godine kada joj se brak raspao saznanjem da Džoš sa majkom potkrada kompaniju za koju radi posljednjih 14 godina. Zbog toga su oboje sada u pritvoru i čekaju na suđenje.

– Nikad mi nije palo na pamet da bi mogao da mi radi nešto iza leđa. Jeste njegova majka uvijek bila prisutna u našem braku, kao dominantna osoba po prirodi, uvijek je voljela da se i ona pita za sve, ali sam uspijevala da je držim ‘pod kontrolom’. Prije desetak godina, tačnije 11, primijetila sam da nam češće dolazi i to sam pripisivala njenoj želji da bude s unukom, kasnije unucima. Takođe, kao odličan knjigovođa, puno puta angažovali bi je neki naši prijatelji za svoje poslovne potrebe. Ona je zapravo svo vrijeme bila kod nas u kući da bi s mojim mužem potkradala firmu za koju on radi – rekla je Nataša.

Džoš je vremenom u firmi primetio načine na koje može da finansijski profitira, ali mu je za to bio potreban neko ko zna sa brojevima, knjigama i novcem.

– Njegova majka više od jedne decenije, učestvovala je u temeljnom potkradanju kompanije, što je trajalo sve do marta ove godine kad sam na Džošovom telefonu vidjela neke čudne poruke. Kolega, očito isto upoznat sa tajnim poslovima, upozoravao ga je da je neko posumnjao na to što radi. Pitala sam muža o čemu se radi, pravio se kao da ništa ne zna. Naredne večeri rekla sam im oboma da idem da spavam, a onda sam ih čula u prizemlju kuće kako prepravljaju ponovo neke podatke u knjigama. Shvatila sam da je riječ o falsifikovanju, duplim knjigama i svemu ostalom što može da ga odvede u zatvor. Tu mi se otvorio i ispričao sve šta se dešavalo moleći me za oproštaj i nastavak braka. Nisam to željela. Poslije mi je i svekrva prijetila, ali nisam htjela da čujem za nastavak zajedničkog života. Djeca i ja smo se odselili, a njega je dotuklo kad je zaista u firmi u aprilu otkriven. Prethodno mi je govorio da će on uzeti djecu, da nemam šanse sa svojim advokatom protiv njegovog. Sad je u pritvoru tako da je pravda učinila svoje – kaže Nataša.

Ona otkriva i da joj je Džoš u trenucima “borbe za brak” lagao i o broju tajnih računa koje ima, kao i još nekim momentima gdje je prije pričao drugu priču.

– Vidio je da me gubi, pa je vikao: ‘Jeste, lažov sam! Jeste, imao sam tri računa za koje ne znaš. Ali tu sam čuvao novac za studiranje naše djece. Imao sam dobre namjere’. Nisam htjela da ga slušam, pa sam izašla napolje. Obmanuta sam za cijeli život. Uništio je prije svega sebe, a onda i porodicu. Mene i djecu neće, suviše smo jaki da bismo dozvolili da nas povuče sa sobom u provaliju. Zato sam ih odvela, da ne budu u narednom periodu blizu njega. I to mu je dovoljno da se zapita šta je uradio – dodaje na kraju Nataša Konoli.

Džoš Konoli pojaviće se pred sudom krajem avgusta, prenosi “Objektiv“.

