Otac i majka nisu ni znali da je trudna: Porodila se djevojčica (11), svi u šoku ko je otac djeteta

Jedanaestogodišnja djevojčica koja je mjesecima krila od roditelja da je trudna, porodila se u Velikoj Britaniji nakon čega je postala najmlađa mama u modernoj historiji Ostrva.

Neimenovana djevojčica porodila se u 30. sedmici trudnoće i oseća se, kao i beba dobro. Centar za socijalni rad uključen je u ovaj nesvakidašnji slučaj.

Djevojčica je mjesecima govorila roditeljima da ulazi u pubertet i da je zbog toga sve gojaznija, krijući najvažniju informaciju u njenom životu.

Izvor koji poznaje djevojčicinu porodicu rekao je da je ovo bio ogroman šok za sve, a naročito podatak ko je mogući otac djeteta.

– To je bio veliki šok, sada je okružena stručnom pomoći. Glavno je da su ona i beba dobro. Postoje pitanja oko toga zašto roditelji to nisu znali. To je vrlo zabrinjavajuće. Prema nekim informacijama otac djeteta je jedan 15-godišnji momak iz kraja koji je ‘na mjestu’, odnosno nije problematičan – rekao je izvor Sana, dodajući da djevojčica još nije “otvorila sve karte” u ovom slučaju.

Otac i majka nisu željeli da daju izjave. Nakon što se njihova kćerka porodila, velikom brzinom napustili su porodilište, gledajući da nijednog trenutka ne dožive bliski susret sa reporterima.

U mjestu gdje se odigrao ovaj slučaj vlada muk. Komšije i prijatelji djevojčice i njene porodice su iznenađeni jer ona nije bila od one problematične djece i nije djelovalo da bi ovako nešto moglo da joj se dogodi.

– Roditelji su fini i pošteni ljudi koji su cijelog života potpuno posvećeni porodici. Vaspitali su je kako treba, dobro je dijete. Sumnja se na jednog momka iz kraja, ni on nije problematičan. Kada su roditelji čuli da bi on mogao da bude otac, ostali su bez riječi – kaže izvor Sana koji je insistirao na anonimnosti, prenosi “Objektiv“.

