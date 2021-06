Muškarac može iskreno da vas voli ali ipak da vas prevari – 7 razloga zašto

Muškarci razdvajaju fizički i emotivni aspekt; Ovo nije najbolje objašnjenje niti odbrana , ali muškarci su u stanju da razdvoje fizički od emotivnog aspekta u potpunosti. Ne kažemo da ovo daje ”prolaz” partneru da voli jednu , dok istovremeno spava sa drugom osobom, ovo samo znači da muškarci ne moraju da povežu seks sa emocijama kao što je to često slučaj kod žena.

Nestalo je žara i iskre u vezi; Svi ćemo se složiti da u dugogodišnjim vezama postoji bojazan od toga da prvobitna iskra izbledi. Ali čak i kada se to desi, ne znači da vas partner voli manje. Problem je u tome što svi žude za uzbuđenjem koje se javlja svaki put kada vidimo i upoznamo nekoga novog.

Taj osjećaj je razlog zašto on poželi da vas prevari. Iako je ovo stvarno teško za čuti ne mora da znači da on vas voli manje nego prvog dana. On se bori sa nesigurnošću; Čak i najnježnijoj ljubavnoj vezi punoj emocija moguće je da se muškarac osjeti nesigurnim. Ponekad se ne osjećamo dovoljno vrijednima pred osobom koju volimo.

Ako naiđe u osoba u naš život koja nam ponovo osjećaj vrijednosti i važnosti podigne na željeni nivo, partner ima veću šansu da poklekne pred takvim iskušenjem. Opet, nije u pitanju da vas ne voli, pitanje je u podizanju njegovog ega.

Vi ste fizički ili emotivno udaljeni; Svaka udaljenost od partnera, emotivna ili fizička, može navesti vašeg partnera da tu konekciju koja mu nedostaje potraži kod nekog drugog. Ovo se najčešće dešava u vezama ”na daljinu”. Obično sve počinje dobrim namjerama, ali se nerijetko završi prevarom. Održavajte emotivnu i fizičku bliskost, od esencijalne je važnosti.

Partner je pod uticajem; Nije ok koristiti alkohol kao izgovor, i svako će se složiti da je ovo loš izgovor za onoga koji vara, ali svakako moramo imati u vidu da određene stavke uveliko mijenjaju našu moć rasuđivanja i vrše uticaj na naše odluke.

Dakako, vi ste ta osoba koja određuje koliko je konzumiranja pića dovoljno – imajte na umu svog partnera prije svake slične odluke. Očajnički mu treba da nahrani svoj ego; Nekim ljudima nije potrebno da neprestano hrane svoj ego, dok su drugi pravi zavisnici od toga.

Oni stalno traže potvrdu od drugih ljudi da su poželjni, lijepi i voljeni.. ličnosti sa takvim stavom i karakterom lakše će pružiti korak dalje i odlučiti se na prevaru iz čiste potrebe da nahrane svoj ego iako pritom ne vole svog partnera ništa manje nego inače.

Potrebno mu je uzbuđenje; Iako smo već spomenuli rutinu i da veze koje traju jako dugo mogu upasti u kolotečinu, osvrnućemo se na aspekt uzbuđenja u vezi. Šta god uradi osoba u ovoj fazi veze samo je dizanje uzbuđenja na novi nivo i to vrlo često nema nikakvog uticaja na emocije lično. Njima je potrebno uzbuđenje , osjećaj koji stvara nešto novo, posebno u slučajevima kada se pred njima nađe osoba spremna da pruži željeni osjeća,piše Infpult

