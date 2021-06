Dnevni horoskop za 21 jun.2021

OVAN

Posao: Prepustite se mašti. Ideje dolaze same od sebe. Dobro ih zapamtite za buduće poduhvate. Zapišite ih. Dobro će vam doći. Ljubav: Više ste raspoloženi za prijatelje nego partnera. Novo poznanstvo na pomolu. Zdravlje: Prehlada.

BIK

Posao: Vi radite, radite zaista vredno i sve rušite pred sobom. Danas jednostavno nemate konkurenta. Ostali su iza vas. Može doći do prepirke. Ljubav: U dobrim ste odnosima sa partnerom. Sve ide kako ste planirali. Zdravlje: Umorni ste. Leškarenje je za vredne ljude. Probajte.

BLIZANCI

Posao: Individualnost danas uzima maha. Želite da svi vide da vi to možete i sposobni ste za to. Ljubav: Preuzeli ste igru. Sada ste vi glavni i to otvoreno pokazujete. Da li se to dopada partneru, nije vas briga. Zdravlje: Bolovi u kučmi.

RAK

Posao: Ono što vam se činilo nemogućim sada je potpuno otvoreno i srećni ste radi toga. Ljubav: Pravite planove zajedničke budućnosti. Pozitivno deluje na vas odobravanje. Zdravlje: Preporučen je manji unos hrane da ne bi opteretili stomak.

LAV

Posao: Odredite priorite. Koncentracija će vam pomoći u tome. Vratite se na pravi put. Ljubav: Analitčni ste prema partneru i vašem odnosu uopšte. Zamara ge ponekad pridikovanje. Zdravlje: Tanka creva su ugrožena. Osetljivi ste i razdražljivi.

DEVICA

Posao: Dolazite u situaciju da morate da branite sopstvene ideje i mišljenje. Ukoliko ste na poziciji čak ćete braniti svoju poziciju. Problem bi trebalo isterati na čistac i saseći ga u korenu. Ljubav: Previše ste konzervativni i to loše utiče na vaš odnos. Zdravlje: Stres utiče na kožu. Opustite se.

VAGA

Posao: Trebalo bi više da se borite i branite svoje ideje ukoliko želite da isplivate. Jaki udari se spremaju na vas. Naoružajte se svim argumentima. Ljubav: Gradite odnos iskrenim, poštenim i moralnim osećanjima. Zdravlje: Čuvajte bubrege.

ŠKORPIJA

Posao: Razmišljte o konkurenciji, na koji način im prići kako ih preteći. Ljubav: On želi žurku vi ne. On želi prijatelje vi ne. Teške reči mogu pasti. Ne podnosite pridike. Zdravlje: Potrebno vam je dobro znojenje, radite vežbe. Uzimajte vitamine.

STRELAC

Posao: Nešto ste imali u planu ali to se ne događa! Frustrirani ste, vodite računa da ne uletite u nepromišljene poslove jer su posledice teške. Ljubav: Ljubav je po strani, niste nežni. Imate oštar jezik. Zdravlje: Nervna napetost dostiže kulminaciju.

JARAC

Posao: Došao je dan kada ćete uspeti da rešite bar deo problema. Nesebično pružate svaku pomoć saradnicima. Ljubav: Harmonija ulazi u vašu zajednicu. Otvoreno pokazujete emocije i svima prija. Zdravlje: Joga je izvor dobrih misli, novih boljih osećanja.

VODOLIJA

Posao: Ponekad vam se čini da vaši saradnici nemare za to koliko vi ulažete truda i doprinoste vašoj maloj zajdnici. Dođe vam da dignete ruke od svega. Ne trpite nekompetentne ljude. Ljubav: Čuvate svoju zajednicu. Prijatni i lagani razgovori. Zdravlje: Nema većih tegoba.

RIBE

Posao: Polako počinju da se kristalizuju stvari. Imate sve karte na stolu i znate kako da regujete. Neće svi prihvatiti vaše opaske. Ljubav: Posesivnost je ponekad naporna. Dajte prostora da uđe vazduh. Zdravlje: Bolovi u rukama.

Facebook komentari