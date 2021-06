Misteriozni broj na vašoj ličnoj ipak ne govori koliko ljudi liči na vas: Evo šta zapravo znači

Dakle, ponovimo i usvojimo, jednom zasvagda.

Na prednjoj strani osobne iskaznice nalaze se opće informacije o određenoj osobi: ime i prezime, spol i datum rođenja, broj osobne iskaznice, kao i dokad vam ona vrijedi.

Tu je i fotografija pojedinca, potpis, kao i čip.

S druge strane, na poleđini osobne karte nalazi se prebivalište, policijska uprava koja ju je izdala, datum izdavanja i vaš osobni identifikacijski broj (OIB).

Potom slijede misterijom obavijeni redovi na dnu osobne iskaznice, stvoreni za strojno čitanje. Ako malo bolje pogledate, prvi red ponavlja broj osobne iskaznice, a u nastavku se ponovno nalazi vaš OIB.

Sad ide format drugog reda. Tamo su zadnje dvije znamenke godine rođenja, mjesec rođenja, dan rođenja i onda NEPOZNANICA (1 znamenka), spol(M/F), zadnje dvije znamenke godine isteka osobne iskaznice, mjesec isteka, dan isteka, NEPOZNANICA (1 znamenka), državljanstvo, ‘<' znakovi do pretposljednjeg znaka u retku, MISTERIJ STOLJEĆA. Ne, te nepoznanice ne govore o tome je li netko 'bio' ili 'nije bio 91', a ne govore niti o tome je li netko ustaša ili komunjara. To su jednostavno kontrolni brojevi.

Nepoznanica koju smo u ovom tekstu okarakterizirali kao ‘misterij stoljeća’, upravo je broj koji ćemo raskrinkati. Ne znači on niti koliko ljudi ima slične karakteristike lice kao vi, a niti koliko ljudi u državi dijeli isto ime i prezime s vama.

Moramo vas razočarati jer niti MUP na naš upit nije dao neki ultra zanimljiv odgovor koji ste možda iščekivali.

– Radi se radi o kontrolnom broju koji se računa temeljem podataka ispisanih na osobnoj iskaznici, a služi kao kontrola da se ne radi o krivotvorini kod strojnog čitanja dokumenata – odgovorio je MUP.

