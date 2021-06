Ljubavnica napisala pismo ženi svog dečka: “Znam da me mrziš, ali…”

Nakon što je okončala ljubavnu aferu sa mužem jedne svoje poznanice, odlučila je da svoja osjećanja i celu priču stavi na papir. Sve je javno podijelila, a mediji su preneli njenu priču. Iako su je zbog njenog ponašanja i bliske prijateljice odbacile, njoj je najbitnija bila ljubav.

“Draga ženo mog dečka.

Nesporno je da sam učinila bezbroj loših stvari – i sve to bez žaljenja.

Poljubila sam ga na tremu ispred vaše kuće dok si ti u dvorištu imala zabavu povodom svog rođendana. Nisam htjela da ga probudim nakon što je zaspao poslije se*sa da bi cijelu noć proveo u mom krevetu.

Uložila sam sav svoj trud da kod mene ostane mnogo duže nego što je planirao tako da je morao da žuri kući – bez tuširanja prije toga. Sigurno je mirisao na mene kad se pojavio na vratima vaše spavaće sobe. Uživala sam u tome.

Sve je počelo onda kad si i mislila da je počelo. To veče kad smo imali dabl dejt. Sjećaš se načina na koji me nasmijavao te večeri, kako si se osjećala tada? Tvoj instinkt je bio ispravan.

Sedmicama sam krila našu aferu. Međutim, jedne večeri, poslije nekoliko čašica tekile, sve sam priznala svojoj prijateljici. Ona je udata. Trenutno me mrzi.

– Kako možeš, kao žena, to da radiš drugoj ženi – pitala me je.

I većina ostalih mojih prijateljica koje su u braku takođe su ogorčene. No, moji oženjeni prijatelji u tome su me potpuno podržali. Zavidjeli su mi.

Nikad nisam razumjela izjavu svoje prijateljice koja je rekla da sam izdala neku prešutnu vrstu ženskog dogovora. Ne vjerujem u odanost koju bi mi kao žene trebalo da imamo jedna prema drugoj. Vjerujem da dugujem sebi da se zaljubim i budem zaljubljena što je duže moguće. Slažem se s onim što je Vudi Alen rekao: ‘Srce želi šta želi’.

Prošlo je godinu dana otkad je tvoj suprug raskinuo sa mnom. Nije to uradio zbog tebe niti da bi sačuvao vaš brak. Učinio je to jer je naša veza došla do tačke kad je meni nanosila više bola nego sreće. Znao je da tebe i djecu neće nikad ostaviti. Znao je koliko me boli svaki put kad me poljubi i ode kući tebi. Mogao je da živi s tim da tebe vara, ali ne i s tim da ja živim u toj boli.

Ti me mrziš i mrzećeš me, znam to. Ali, nekad bih voljela da možemo da razgovaramo. Htjela bih da se nađemo i da mogu da ti ispričam zašto smo to uradili, piše “Buka“.

Kad bismo se našle i napile zajedno, volela bih da ti kažem jednu stvar. Nisam loša osoba, nisam bezosjećajna. Htjela bih da ti ispričam svoju priču da bi imala razlog da se osjećaš bolje.

Jedne večeri sam šetala i prošla pored restorana gdje vas dvoje idete petkom uveče. Pogledala sam kroz prozor i vidjela vas dvoje. Imala sam osjećaj kao da je taj trenutak trajao čitavu vječnost. Vidjela sam njegov pogled i zavodljiv osmijeh upućen tebi. Ono što sam još vidjela te večeri izazvalo mi je isto toliko bola koliko sam i ja nanijela tebi. Shvatila sam da nas voli obje.”

