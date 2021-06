Dobila šansu za posao iz snova, ali je u zadnji čas PRECRTANA: Zbog OVOG odgovora nisu je angažovali

Razgovor za posao, naročito za onaj koji baš želite, sam po sebi je izuzetno stresan i samim tim, na svako pitanje mora se davati mudar odgovor, piše “Objektiv“.

Mnogi prave strategije od toga da ne otkrivaju sve karte o sebi, dok neki idu na potpunu iskrenost pa kud puklo da puklo.

Lesli Mekonor iz Glazgova izvisila je u posljednjem krugu razgovora za, kako kaže idealan posao u struci, samo zbog laži koju je izustila u strahu.

– Prošla sam dva kruga bez većih problema i onda je došao treći u kojem sam ostala sa još dvije dejvojke. Postavili su mi desetak pitanja i na kraju sam veoma zadovoljna otišla kući. Međutim, sutradan me je pozvala žena iz sektora ljudskih resursa i saopštila mi je da me neće angažovati. Nije me to toliko pogodilo koliko sam mislila u odnosu na to zašto sam odbijena. Zamolila sam je da mi kaže, makar zbog budućih konkursa gdje sam pogriješila. Tada mi je rekla da sam ih slagala na pitanju da li sam išla u posljednje vrijeme na razgovore u druge, slične kompanije u gradu. Rekla sam da nisam, a istina je da jesam bila na još dva konkursa – kaže Lesli.

Ona ističe da joj je prijatna žena rekla da ne vole da angažuju ljude koji u startu kriju neke informacije, kao i da bi za nju bilo dobro da ubuduće bude iskrena po ovom pitanju.

– Dodala je da su za nas sve tri odmah tokom dana provjeravali istinitost podataka i kontaktirali su neke svoje veze po drugim firmama da budu obaviješteni ako smo još negdje bile na konkursu. Nije mi to palo na pamet da će raditi – rekla je Mekonorova.

U kasnijem razgovoru sa komšinicom koja se bavi angažovanjem kadrova za potpuno drugi posao, Lesli je dobila nekoliko dobrih savjeta.

– I ona mi je rekla da sam morala da budem iskrena, jer ako je kompanija jaka u nekoj oblasti, svakako da će se odmah kod svojih poznanika raspitati o nama kandidatima. Takođe me je savjetovala da ubuduće pored iskrenosti ipak ne kažem kod kojih firmi sam išla na razgovore, već samo da je bilo razgovora. Jedino ako insistiraju, onda bi trebalo reći. U svakom slučaju, postoji još jedan razlog zašto bi mene uzeli prije drugih kandidatkinja – više vole angažovanije ljude, one koji šalju CV-je, idu na razgovore, kreću se, nego one koje kući sjede i čekaju da im padne s neba idealan konkurs za posao – rekla je Lesli Mekonor za Dejli rekord.

