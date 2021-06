Drogirala se i pljačkala još od šeste godine: Zbog jedne čudesne noći danas izgleda kao druga žena

Amerikanka Džini Barton (48) imala je samo šest godina kada je prvi put s majkom probala kanabis.

Nije joj se naravno dopalo, ali majka, i sama zavisnik od narkotika, insistirala je da joj kćerkica sama popuši cijeli džoint, poslije čega ju je navukla na najgori mogući put.

Džinin otac bio je za to vrijeme u zatvoru zbog pokušaja ubistva, pa je njena perspektiva bila okrenuta, realno, samo životu na ulici. Zato je takođe u šestoj godini prvi put u životu nešto ukrala iz prodavnice.

Uskoro su se sitne krađe pretvarale u mnogo veće i ozbiljnije prekršaje, pa je policija u kući Bartonovih više dolazila nego Džinina rodbina, uključujući njene baku i deku.

– Na kristal met sam se navukla u 12. godini, kada su već svi digli ruke od mene. Čak i majka koja me je i navukla na to. Njen dečko me je si*ovao u 16. godini, nije ni trepnula kad joj se “pohvalio” da mi je oduzeo nevinost bez moje saglasnosti. U 21. godini sam prešla na heroin i tada sam uveliko, kao dio jedne bande, vodila rat sa meksičkim kartelima po SAD. Jurila me je policija, tukli su me svi redom, ali drogu nisam uspijevala da ostavim i krenem boljim putem – kaže Džini.

Ona priznaje da je 17 puta hapšena, da je ljude pod dejstvom narkotika napadala i udarala po ulicama, kao i da je spavala po haustorima godinama prije skidanja sa heroina.

– Krila sam se od sebe same. Nisam vidjela izlaz i bilo mi je potpuno svejedno da li ću dočekati jutro ili ne. U decembru 2012. godine kada sam uhapšena provela sam noć iza rešetaka sa dva policajca koja su imala slične priče u svojim domovima. Jedan je imao kćerku, drugi suprugu koje su bile narkomanke. Pričala sam satima s njima. Poslije tog događaja, kad su me čitave noći nadzirali, prelomila sam da je vrijeme za skidanje. Molila sam sud da me pošalje u neku ustanovu za oporavak. Uslišili su mi molbe i poslije četiri mjeseca na jednoj klinici, izašla sam prvi put u životu ‘kao nova’ – otkriva Džini.

Upisala je studije i u roku od četiri godine završila ih je. Za to vrijeme zaposlila se u kraju i ušla u ozbiljnu vezu koja je krunisana brakom.

– Nikad ne znate čija će vam riječ pomoći ako ste zavisnik. Meni su to bili policajci kojima nikad neću moći da se odužim za tu noć kada su mi otvorili oči i doprli do mene – kaže Džini kojoj je sada jedino žao što se nije ostvarila kao majka, piše “Objektiv“.

