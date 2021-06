Ovo su tri najbolja začina za zdravlje srca, a rijetko ih koristimo

Svaki put kad donesete svjesnu odluku da jedete ribu, povrće, voće, orašaste plodove i cjelovite žitarice, činite korak naprijed u zaštiti zdravlja srca. No, osim namirnica na vašem tanjuru, važnu ulogu u održavanju zdravlja srca mogu imati i ljekovite biljke.

U svojoj knjizi Radical Longevity: The Powerful Plan To Sharpen Your Brain, Strengthen Your Body, and Reverse the Symptoms of Aging liječnica i nutricionistica Ann Louise Gittleman ističe tri biljke čija je svakodnevna upotreba od velike koristi za zdravlje srca

1. Češnjak/bijeli luk

“Osim što ima bogat okus, češnjak ima mnoštvo svojstava korisnih za zdravlje srca. Sadrži velik broj minerala u tragovima, uključujući bakar, željezo, cink, magnezij, germanij te, naročito, selen. A sadrži i sumporne tvari, vitamine A i C, vlakna te razne amino kiseline. Sve u svemu češnjak ima više od stotinu biološki korisnih kemikalija”; kaže dr. Gittleman.

Kad je riječ o zdravlju srca, dokazano je da češnjak pomaže u sprečavanju nastanka krvnih ugrušaka te se povezuje sa snižavanjem razine kolesterola.

“U kuhanju najradije koristim češnjak u granulama i koristim ga gotovo u svim jelima koja pripremam”, kaže dr. Gittleman koja ga stavlja u salate, preljeve, umake i marinade, njime začinjava piletinu i crveno meso, tofu i povrće. Češnjak, inače, što je sitnije narezan ima snažniju aromu. Stoga, ako želite samo blagu aromu, stavite cijeli češanj u komadu, za malo jaču aromu narežite češanj na ploške, a za intenzivnu aromu ga naribajte ili zgnječite.

2. Kajenski papar

“Još jedna biljka korisna za srce je kajenski papar koji obiluje antioksidansima. Bogat je vitaminima C, B, A i E te sadrži kalcij, fosfor i željezo. Kajenski papar je jedan od najvećih izvora vitamina E koji je direktno povezan sa smanjenjem rizika za razvoj srčanih bolesti. Osim toga, kajenski papar je jedna od začinskih biljaka s najljućim okusom, a upravo to ga također čini dobrim za srce”, tvrdi dr. Gittleman.

Njegova ljutost potječe od visoke koncentracije kapsikuma, tvari koja pospješuje cirkulaciju. Upravo kapsikum u kajenskom papru pomaže da srce učinkovito pumpa krv, u stimulaciji metabolizma i u čišćenju masnih naslaga iz krvnih žila. Uz to, kad se koristi topički, kajenski papar ima analgetski učinak. prneosi “Radiosarajevo“.

Iako je kajenski papar vrlo ukusan u kombinaciji s povrćem, dr. Gittleman ga najradije stavlja u kavu.

3. Glog

Glog je manje poznat od kajenskog papra, ali vrlo preporučljiv za zdravlje srca.

Prema mišljenju dr. Gittleman, to je biljka broj 1 za srce! Sadrži moćne antioksidanse kako u cvjetovima tako i u lišću i štiti zdravlje srca na mnogo različitih načina, prvenstveno tako što smanjuje upalu. Glog se prvi put za liječenje srčanih bolesti i jačanje srčanog mišića počeo koristiti u 1. stoljeću nove ere.

Zbog obilja antioksidansa pomaže u snižavanju kolesterola, sprečava taloženje plaka u arterijama, smanjuje krvni tlak i proširuje koronarne krvne žile, a to poboljšava krvotok i povećava opskrbu srca krvlju. Dobar način za konzumiranje gloga je u obliku čaja, piše Večernji.

Facebook komentari