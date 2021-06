Nataša uspavala dijete, a nije zaključala vrata kuće: Ujutro je kraj kauča ugledala krvavog komšijinog psa

Nataša Vernon (33) iz Džeksona u američkoj državi Vajoming opisala je na društvenim mrežama šta joj se dogodilo prošlog vikenda kada je zaboravila da zaključa vrata kuće.

Nataša je ostala sama sa četvorogodišnjom kćerkom u kući zaboravivši da poslije uspavljivanja nje provjeri da li je sve zatvorila po kući.

Dok je opisivala slučaj na Instagramu i Fejsbuku, Nataša je više puta naglasila da se nikada pijre u životu nije toliko uplašila kao tog jutra kad se probudila, prenosi KTWO-TV iz Vajominga.

– Lejsi je zaspala i ja sam poslije nje zadrijemala na kauču dnevne sobe gledajući neki film. Poslije sam se trgla i pogasila svijetla, nastavljajući da spavam. Nisam se sjetila da provjerim da li sam zaključala vrata kuće. Štaviše, ne samo što su ostala otključana, već su bila i pritvorena, znači svako je mogao da uđe – piše Nataša.

Ona dodaje da je ujutro čula neku buku i kada je otvorila oči, vidjela je komšijinog psa, krvavog oko čeljusti kako je posmatra, prenosi “Objektiv“.

– Samo što me nije strefio srčani udar! Gledao me je i dahtao kao da je prije toga trčao 15 kilometara. Ili se borio s nekim. Upravo ta pomisao me je prepala kao ništa pijre u životu. Nisam smjela naglo da ustanem iz kreveta već sam mu se obratila toplim riječima da vidi da nisam prijetnja – piše Nataša.

Dok je ustajala s kreveta, samo se molila Bogu da je njena Lejsi živa u drugoj sobi.

– Mislim da joj se nešto dogodilo, da bih golim rukama skočila na tog staforda da ga zadavim. Sva sreća da je pas bio prilično miran i dopustio mi je da ustanem. Polako sam otvorila vrata kuće i navela ga da izađe. Kako sam ih zatvorila potrčala sam u sobu. Bilo je oko šest ujutro, Lejsi je još spavala. Odahnula sam. Onda sam počela da se pitam odakle psu ta krv oko usta. Obišla sam cijelu kuću dok se nisam uvjerila da je sve u redu – napisala je Nataša.

Tokom prijepodneva otkrila je da se pas potukao u kraju sa drugim psom, nakon što je pobjegao od vlasnika tokom šetnje.

– Poslije je u panici izgleda ušao kod mene u kuću, mada mi i dalje nije jasno zašto baš ovdje – zaključila je ova majka.

