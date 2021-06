Kako da otkrijete da li on flertuje s vama?

1. `Slučajno` vas dodiruje

Ako primijetite da je muškarac koji vam je prišao nježno spustio ruku na donji dio vaših leđa dok vam se obraća, ili su vam se koljena “slučajno” dodirnula dok sjedite – to je prvi i jasan znak da flertuje sa vama!

2. Zadirkuje te

Ako se sjećate scene iz obdaništa kada vas je simpatični dječak vukao za rep, e pa ovo je nešto slično! Ako primijetite da vas muškarac zadirkuje i stalno se šali s vama, znajte da je to znak da ste mu slatki i neodoljivi i da uživa u vašem društvu!

3. Daje ti male poklone

Ne mislimo na komade nakita ili slične stvari – ali ako prestane da vam radi olovka a on vam pokloni svoju omiljenu, ili vam donese kolačić iz kafića, mmm dobar znak!

4. Ignoriše svoj telefon

Danas se većina ljudi ne odvaja od svog telefona! Ako vidite da mu zvoni telefon i stižu poruke a on na to ne obraća pažnju, to je znak da je u potpunosti fokusiran na vas!

5. Koristi izgovore da bi ponovo pričao sa vama

Ako razgovarate o filmovima, pa on kroz priču iskoristi priliku da traži vaš mail da bi vam poslao najnoviji film koji je gledao – to je jasan znak da želi ponovo da stupi u kontakt sa vama!

Tri načina da suptilno prihvatite flertovanje

1. Popravite mu kravatu

Ako sjedite na romantičnoj večeri, i primijetite da mu se kravata pomjerila ili kragna savila – polako mu se približite i nježno to popravite!

2. Govori nježno

U flertovanju je sve u tome da budete suptilni! Govorite tihim i seksepilnim glasom kako biste privukli svu njegovu pažnju.

3. Ne čekajte da mu odgovorite na poruku

Ove igrice su davna prošlost. Namjernim odlaganjem odgovora na poruku, možete da stvorite kontraefekat: da muškarac pomisli da vam se ne dopada ili da se samo igrate sa njim. Flertujte suptilno i zavodnički, i ne dozvolite da vam muškarac čita misli! prenosei Nezavisne“.

Facebook komentari