Ovako se ponaša muž koji ne voli svoju ženu : Devet znakova na koje morate obratiti pažnju,ovo znači kraj

Možda se i pitate je li došao kraj vašoj ljubavi ili se pitate postoji li netko drugi u životu vašeg supruga, ali niste uspjeli dokazati vara li vas. Kada ste skupa osjećate se i dalje dobro, ali on kao da nije više isti čovjek kakav je nekada bio.

Suprug vam nesvjesno može poslati signale koje bi trebali ozbiljno shvatiti. Ako se borite s ovim problemom, ovaj članak će vam dati neke odgovore koji bi vam mogli pomoći riješiti bilo kakve dugotrajne sumnje koje možda u sebi osjećate.

Ovo su 9 znakova koji bi mogli pokazati da ljubav kod njega pomalo nestaje.

1.VIŠE NE RAZGOVARA S VAMA

Razgovor je umjetnost i trebao bi se razvijati lako. Nekoć ste vas dvoje iz kratkog razgovora o vremenu mogli pretvorili razgovor u nešto što je trajalo satima, a sada se borite za samo nekoliko minuta razgovora.

Obraća li vam se suprug samo kada su važne teme u pitanju? Ono što je još i važnije, pita li vas kako vam je prošao dan, kako se osjećate koji su vam planovi za vikend? Muškarac koji voli svoju suprugu želi podijeliti ove strane života s njom. Nedostatak želje da supružnici dijele ovu vrstu informacija signalizira da nešto nije u redu.

2. ON VIŠE NIJE U VAS ZALJUBLJEN

Muškarac koji je i dalje zaljubljen u svoju ženu uvijek će primijetiti i najmanje promjene – poput nove frizure ili nove haljine. Iako je istina da većina muškaraca to ne primjećuje, ali ako je ipak primijetio i neke najmanje detalje na vama, ali nije reagirao, trebali bi porazgovarati o tome.

3. NE PROVODI VRIJEME S VAMA

Ako vaš suprug voli prije svega provoditi vrijeme ispred računala, u čitanju knjiga ili izlascima s kolegama ili s prijateljima na pivo, vjerojatno imate problem. Jasno daje znake da ne želi baš previše provoditi vrijeme s vama i uvijek ima neki spreman izgovor kako bi izbjegao izlazak s vama.

Ako ipak izađete vas dvoje skupa, ali nekako uvijek se izlazak svodi na kino, a tamo nećete moći razgovarati, dakle vi ste zajedno, ali niste zajedno jer u kinu nema interakcije, ovo je jasan znak nevolje.

4. ON NE SUDJELUJE U VAŠEM ŽIVOTU

Ako jedino vi spremate, čistite kuću, plaćate račune, idete u nabavku, oko djece se brinete, kuhate,… a on je uvijek jako zauzet ili previše umoran nakon napornog radnog dana ili baš kada ga zamolite da vam nešto pomogne, baš je tada na televiziji neka bitna utakmica – ovo nije poanta.

Ne samo da on nije voljan vam pomoći, on ni ne pita treba li vam pomoć. Neki su parovi odlučili podijeliti odgovornosti, pa je onda sve u redu. Ali ako je vaš suprug nekada sve ovo radio s vama ili sam, a od jednom se naglo promijenio, podignuta je velika crvena zastava. Ovo signalizira ozbiljan problem u vašem odnosu.

5. NE POKUŠAVA VAS IMPRESIONIRATI

Sjećate li se vremena kada bi vaš suprug učinio sve da bi zadobio vašu pažnju? U najranijim fazama odnosa mnogi parovi nastoje izgledati najbolje. To je sasvim uobičajeno, međutim, s vremenom se malo svi opustimo jer je odnos sjajan i osjećamo se ugodno jedno pokraj drugog. Na nekoj razini, to je normalna pojava. Što bi reklo da vaš muž i dalje bi trebao ostati vaš zaštitnik, vaš heroj. On bi i dalje trebao imati potrebu da vas impresionira, a ako to ne čini, možda bi se trebali malo zapitati.

Potražite bilo kakve promjene u njegovom izgledu i higijeni koje vam nisu baš jasne. Ako ne postoji objašnjenje za njegov novi parfem ili novo inzistiranje za redovito brijanje, možda želite malo dublje i preciznije sagledati situaciju. Možda se osjeća pomalo starim, a želi se ponovno osjećati mlado. Možda.

6. NE DIJELITE ŽIVOT

Vi imate svoj posao; on ima svoj posao. Vi imate svoje dužnosti kod kuće, a on ima svoje dužnosti. U svoje slobodno vrijeme, možda čak i uživate raditi različite aktivnosti. Ali čini se kako više ne postoji ništa što vas spaja. Možda čak i osjećate da vam suprug nešto skriva. Ako nemate pristup njegovom telefonu, e-mailu, ili profilu na društvenim mrežama, to može biti razlog za zabrinutost.

Naravno, kada ga pitate skriva li možda nešto, on će vjerojatno to zanijekati, i djelovati kao da je sve u redu. U nekim slučajevima, on će se možda čak i braniti. Ako se osjećate kao da niste više najvažnija osoba u njegovom životu, recite mu da vas doda kao prijatelja na društvenim medijima i pobrinite se da imate svoje zajedničke fotografije na profilu. Ako on to odbije, postoji razlog koji vam se vjerojatno neće svidjeti.

7. ON VAS VIŠE NE GRLI I NE POKAZUJE SVOJU NAKLONOST PREMA VAMA

Fizička intimnost je jako važna u vezi, a još je važniju u braku između supružnika. Mnogi ljudi koji više ne osjećaju ljubav prema partnerici imaju problem u izražavanju fizičke intime. Ako vas je suprug nekada mazio, grlio, a sada izbjegava ili možda čak i uzmiče kada mu se približite, to je prilično jasan znak da on više ne osjeća ljubav za vas. On je možda još uvijek tu jer vas cijeni i želi poštovati svoju predanost vama, ali više ne osjeća onaj žar kao nekada. Ovo se naravno može popraviti, ali je potrebno puno truda, potražite pomoć.

8. VIŠE MU NE NEDOSTAJETE

Kada ste zadnji put čuli od svog muža da vam kaže kako mu nedostajete? Naravno, vi se vjerojatno viđate svaki dan, ali što ako dođe kući kasno ili s puta, zar mu niste ni malo nedostajali? Postoji li i dalje onaj sjaj od prije u očima kada se ugledate? Ako je on postao ravnodušan prema vama, bilo da ste mu blizu ili daleko, nažalost, postoji problem u vašoj vezi. Muškarcu treba nešto što može voljeti, a pokazatelj njegove ljubavi je kada mu nedostaje ono nešto, ako to nije u blizini.

9. ON NIJE PONOSAN NA VAS

Od svih boli koje žena može osjetiti, ovo je vjerojatno jedna od najgorih. On je uvijek razočaran vama i sve što činite njega više ne usrećuje. Više vam ne daje komplimente, ne motivira vas, možda vas čak i konstantno kritizira. Što god da vi učinite, za njega ništa nije dobro.

To je muškarac koji je ljut i nesretan. Vrlo je vjerojatno da je njegova ljubav prema vama iščeznula. U ovoj fazi, najbolje rješenje je bračni savjetnik, ako on ne želi ići, morate otići barem vi.

ŠTO MOŽETE UČINITI

Ljudi imaju različite razloge za udaju i mnogo razloga za odljubljivanje, čak i ako je to nešto što nikada nisu ni očekivali da će se dogoditi. Nikada ne možete biti apsolutno sigurni kako će vaš brak izgledati u budućnosti.

Ponekad, čak i u najproblematičnijim brakovima, dođe do promjena i postanu bliskiji nego su ikada bili. Drugi pak, smatraju da je za njihov brak jedino rješenje razvod. Ako primijetite ove znakove u svom odnosu s mužem, trebali biste ih riješiti što prije. Možda i mislite da svoje probleme možete riješiti vas dvoje, pokušajte, dajte sve od sebe, a ako ne ide,preporuka je da se posavjetujete sa stručnjacima za brak.

Samo jednu stvar još zapamtite, bez obzira koja bila vaša odluka, ona treba ostati potpuno osobna.

