Janu tajno snimao momak u teretani dok je vježbala: Mislila je da ga se riješila, a onda se desio užas

Poljakinja Jana Mertovjak (22) iz Gdanjska pretučena je prije nekoliko dana na parkingu teretane u koju je mjesecima išla.

Čim su Poljaci popustili sa epidemiološkim mjerama, Jana je pohitala na mjesto na kojem se ojećala najopuštenije prethodnih godina, ali nije očekivala da će joj se tamo dogoditi užas.

Jana je, dok leži u bolnici, u izjavi za lokalne medije rekla da je odmah primijetila tokom treninga da je jedan muškarac posmatra.

– Nije izgledao kao neko ko redovno dolazi u teretanu. Primijetila sam krajičkom oka da se pozicionirao tako da vježba blizu mene. Često je koristio telefon, pa sam pomislila da me snima, ali nisam željela da zvučim paranoično, pa sam pokušala da ga ignorišem. Krajem treninga, prišao mi je i pitao me kako se osjećam sa tako dobrim tijelom. Tada sam bila sigurna da je neki manijak – kaže Jana.

Pokušala je da ga se riješi. Nakon što je stao pored nje, na početku je bila kulturna.

– Probala sam da sve okrenem na šalu. Tu je bio još jedan posjetilac koji kao da je uočio da mi je neprijatno, pa je dobacio tom nasilniku da me ostavi na miru. I otišao je ponovo za svoju spravu, ali se poslije par minuta vratio. Zamolio me je da mu pokažem kako radim neko istezanje i tu mi je prekipjelo. Rekla sam mu da volim da vježbam sama i da me ostavi na miru i ode što dalje od mene. Bila sam direktna i on je pocrvenio. Kad se trening završio krenula sam napolje ka autobuskoj stanici. Iskočio je iza nekog drveta i udario me je u glavu. Zateturala sam se i pala, a onda me je tri puta snažno šutnuo u stomak i grudi. Izgubila sam vazduh i onesvijestila sam se. Kad sam se probudila, oko mene su bili neki stariji ljudi koji su u međuvremenu zvali hitnu pomoć – ispričala je Jana.

Nasilnik je iste večeri uhapšen, pošto je prethodno snimljen preko lokalne kamere u teretani. Policija je otkrila da je prije dvije godine na sličan način pokušao da se obračuna s jednom djevojkom, ali je ona na vrijeme pobjegla, piše “Objektiv“.

Facebook komentari