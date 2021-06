Činjenice o se*su za vrijeme trudnoće

Isto tako, to je sjajan način da prihvatite kako vam se mijenja oblik tijela kao da i vi i vaš partner eksperimentirate s različitim položajima. Dokle god imate trudnoću bez komplikacija, možete nastaviti s intimnim užicima sve do datuma poroda.

JE LI SEKS SIGURAN? Budimo realni, seks je ono što vas je dovelo u ovu situaciju na prvom mjestu! I to je bio prirodni dio odnosa vas i vašeg partnera. No, kada parovi očekuju dijete, mnogi strahuju kako seksom u trudnoći mogu naškoditi djetetu ili uzrokovati prijevremene trudove. Evo jednog trudničkog savjeta: budite uvjereni – sve dok nema posebnih komplikacija u trudnoći, seks je siguran. To je ugodna vježba za vaše tijelo i um te će vam pomoći da se naviknete na mijenjanje tijela i uživate u tome. Zapravo, trudnice koje prakticiraju seks često navode kako se osjećaju osobito seksi tijekom trudnoće. Osjetljivost kože, osobito oko grudi i ostalih erogenih zona vjerojatno će biti povećana u tom trenutku, što seks u trudnoći čini posebnim. Zapravo, možda ćete biti „raspoloženi” češće nego nego inače! Sve je to sjajna vijest za vas i vaše dijete. Jer ne zaboravite, kada osjetite zadovoljstvo, vaše tijelo otpušta endorfine radi čega se dobro osjećate. A ti se pozitivni osjećaji prenose na maleno biće koje raste u vama.

ŠTO OČEKIVATI ​​Vaša maternica će se zgrčiti tijekom orgazma, čega vi možete, ali i ne morate biti svjesni. Trudnički savjet je da ako iskusite osjećaj stezanja u vašem trbuhu, da se ne brinete. Ove blage kontrakcije nisu opasne za trudnice koje prakticiraju seks ili njihove bebe. I to je sve dobra vježba za porod! Možda će vam beba biti vrlo aktivna nakon snošaja, što je reakcija na ove male kontrakcije. Povremeno, žene mogu doživjeti oskudno krvarenje nakon seksa. To se može lakše dogoditi tijekom trudnoće jer je grlić maternice obogaćen milijunima sitnih krvnih žila od kojih neke mogu puknuti tijekom snošaja.

KADA SE ZABRINUTI Ako oskudno krvarenje potraje dulje od nekoliko sati i postane obilnije, nazovite svog liječnika ili primalju za savjet. Ne brinite se bez potrebe, oni će vam vjerojatno samo savjetovati da dignete noge u povišeni položaj i nekoliko se dana suzdržite od obijesti u krevetu! Ako osjetite spontano krvarenje ili oskudno krvarenje u drugim trenucima tijekom trudnoće, najbolje je izbjegavati odnos dok vaš liječnik ne utvrdi uzrok. U cjelini, ipak sve ide u prilog vama i vašem partneru kada je riječ o seksu! Nastavite uživati jedno u drugom i činite to većinu noći kada ste na miru zajedno,piše Pampers

