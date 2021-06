Predmet koji svi imamo u sobi donosi nesreću! Stručnjak za Feng Šui upozorila – Ove stvari hitno izbacite!

Feng šui stručnjaci kažu da od načina na koji nam je uređen dom zavise i mnoge druge stvari u našem životu – od zdravlja, preko ljubavi, do uspjeha u poslu. Stručnjak za feng šui Sandra Drinčić otkrila je na koje stvari treba obratiti pažnju prilikom uređenja doma.

“Danas stvaramo sutrašnjeg sebe – ne možemo da živimo u prošlosti, da čuvamo stvari i poklone koje dugo nismo koristili. Stare, prošle stvari nas vežu za prošlost i ne daju da dođu novi tokovi. Imala sam juče primjer na radionici, gledam u nacrt dvorišta i nekretnine, imali su neki foto-tapet, prelijepo dvorište, ja kažem zašto ne stavite lijepu fasadnu oblogu ili boju, rasvjetu na dva metra, između neku elegantnu kugla zimzelen, da bude otmjeno. Kaže mi supruga njegova ’a zašto’? Ja kažem zato što tako stvarate prosperitet. Ono što oko vidi, to um misli, a tijelo stvara. Hajde onda da vidimo da to bude lijepo i otmeno. Minimalizam, pustimo da prostor diše, nema puno natrpanog namještaja, nema previsokog namještaja, osim garderobera, zato što to daje glavobolje, tegobe, otežanja, hajde da raščistimo prostor, da to bude svedeno“, rekla je Sandra.

Istakla je i da nije dobro da kuća ima pad iza.

“Kada kuća privatna ima pad iza, daje dvije stvari – problem sa leđima, čak nekad operacije, drugo je otac ne razgovara sa sinom, a tek onda treće, najblaža je nesigurnost i nestabilnost te porodice. Kada poslovni objekat ima pad iza, nekomunikacija je među muškim članovima kolektiva i mnoge tegobe su izazvane tim padom iza”.

Kada je riječ o enterijeru, Drinčićeva ističe da ne treba u kući držati slike pokojnika, ništa špicasto, oštro… A evo na šta treba obratiti pažnju u svakoj prostoriji pojedinačno.

“Podrum su nerješena pitanja iz prošlosti. Podrum čuva tajne našeg djetinjstva, odrastanja, tinejdžerskog doba, zato treba uvijek da bude sređen. Podrum su i sudske tužbe. Nesređen podrum čuva neku staru porodičnu tajnu. Neke kuće nemaju podrum, ali onda pod mora biti stabilan, ne smije da se razmakne, rupe uvijek odvlače finansije. Dnevni boravak je duhovni centar doma, ali i prikaz naših prijatelja, prijateljstava, sloge i odnosa sa komšijama. Kada uđete u dnevni boravak i garnitura je okrenuta tako da je domaćin okrenut leđima uvijek su neki problemi, loša komunikacija”.

Kada je riječ o spavaćoj sobi, ogledala su “no, no”.

“Spavaća soba je mjesto ljubavi, emocija, intime. Televizor može da bude u sobi, ranije se pričalo da ne smije jer su televizori imali odsjaj kao ogledala. Ako plakari imaju ogledala, mora da se stavi mat folija bar po sredini, osoba kada leži ne smije da ima odsjaj svog tijela ni u jednom dijelu frontalne površine zato što to odvodi u bolnicu ili daje nevjerstvo, miješanje treće osobe. Spavaća soba je jako bitna. Postavite običnu podnu asuru, sušenu trsku. U stara vremena su znali, ali nisu znali da objasne”, poručila je ona, piše “Mondo“.

