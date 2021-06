Profesorica muzičkog uhapšena s osmijehom na licu poslije odnosa sa učenikom: Otkriće tajne zapanjilo je sve

Profesorka muzičkog Alisa Tungul (31) iz kanadskog grada Edmontona uhapšena je pod sumnjom da se od juna do novembra 2016. godine se*sualno iživljavala nad tada 15-godišnjim učenikom škole u kojoj je radila.

Iako do danas nije razjašnjeno zašto je momak, danas 20-godišnjak punih pet godina šutio o tome, činjenica je da je nakon njegovog poziva policija morala da postupi po naređenju, prenosi knewz.com.

Policajci su profesoricu zatekli nasmijanu. Kada su joj rekli zašto je hapse kažu da nije skidala osmijeh s lica.

Ispostavilo se da je razlog njenog bizarnog zadovoljstva bila činjenica da je ubjeđena da nije kriva, jer ju je, kako je rekla odmah u stanici, dječak tada molio da spava s njom i tako skine nevinost.

– Ja sam mu bila prva. Imam i tonu poruka od njega u kojima me moli da spavamo. Nisam nekoliko mjeseci željela da pomislim na to, ali na kraju sam prihvatila. I nisam se pokajala. Lijep je osjećaj kada ste nekom prvi u krevetu u životu. Otkriću i tajnu. Ukupno sam kod četiri muškarca bila prva u životu i jako mi drago zbog toga. Za ovog momka tvrdim da me je molio za to, nijednog trenutka nisam insistirala – rekla je profesorica Alisa zapanjenim policajcima.

Student danas ima svoju verziju koju je ispričao policiji. Navodno je mjesecima trpio iživljavanje profesorice koja je željela pošto-poto da mu bude prva.

Na kraju je navodno pristao na se*s samo da bi je skinuo s leđa. Pojedine poruke koje je pokazao advokatu i policiji upućuju na to da se profesorka malo zaljubila u njega, a malo je zaista željela da kao starija i iskusnija dominira u odnosu.

– Mijenjali smo muzičke diskove, knjige, pisali zajedno neke pjesme. Lijepo smo se slagali, dok ona nije postala navalentna i željela je se*s. Nisam želio da pet godina progovorim o tome jer mi je majka preijtila da će me se odreći ako ime naše porodice izađe u novinama u tom kontekstu. Prijetila mi je svaki dan. Zato sam šutio – rekao je momak čiji je identitet skriven od javnosti.

Profesorica Alisa Tungul tvrdi da je nevina i da će to dokazati na sudu, piše “Objektiv“.

