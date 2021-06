Horoskop / Rak, Ribe i Škorpija će vas pročitati kao knjigu, samo pokušajte da ih prevarite

Ili da vam nečija energija jednostavno ne leži? Ako ste obično u pravu, tada biste mogli biti nadareni snagom intuicije. Vaše šesto čulo je tako osjetljivo da vaši prijatelji misle da ste vidoviti.

Iako smo svi donekle opremljeni snagom intuicije, antene nekih ljudi su malo prilagođenije, što bi moglo imati veze sa njihovim horoskopskim znakovima.

Tri najintuitivnija znaka Zodijaka…

Rak

Rak je znak koji voli stvari koje su komforne, udobne i poznate. Dakle, kada postoji i najmanja promjena u ponašanju, Rak to primijećuje. To može biti suptilni način na koji ga niste držali za ruku ili način na koji ste rekli „Zdravo“, a da niste uspostavili kontakt očima.

Bez obzira na to koliko je promjena mala ili velika, bolje vjerujte da se intuitivni Rak već okupirao njome – čak i ako o tome nikada niste progovorili ni riječi. Imali ste loš dan? Plašite se telefonskog poziva? Rak vas može čitati jasno kao dan.

Dobra stvar, međutim, je ta da su Rakovi takođe najbolji znak za rješavanje vaših emocionalnih zagonetki – oni se lako mogu povezati i saosjećati, i više su nego spremni da vas puste da izlijete svoje srce pred njima.

Ribe

Poznati po svojoj empatičnoj snazi, promjene u atmosferi i energiji ne prolaze mimo ovog vodenog znaka. Bez obzira da li ste potajno opsjednuti greškom koju ste napravili na poslu ili niste prevazišli neku svađu, Ribe su toliko usklađene da mogu reći da nešto nije u redu prije nego što to i shvatite.

Ovim vodenim znakom vlada i Neptun, planeta fantazije, pa nije iznenađenje kada – u dobru ili zlu – sanjaju o nečemu mnogo pre nego što se to dogodi. Poznato je da su Ribe ćudljive i iako je to često podstaknuto njihovom željom da budu same, ponekad je to zapravo zato što hvataju energiju koja ih okružuje.

Škorpija

Iako su naširoko poznati po svom tajnom i misterioznom životu, Škorpioni su, ironično, majstori u njuškanju i otkrivanju svih najdubljih, najmračnijih tajni. Intuicija Škorpije je više o vibracijama, pa često mogu da osjete probleme kako krčkaju pre nego što se i približi površini.

Razmislite dugo i dobro prije nego što kažete prijatelju Škorpiji da ste se milioniti put pomirili sa svojim starim-novim dečkom. Ona bi mogla otkriti neke duboke istine koje još uvijek niste spremni da čujete.

I nemojte se ni truditi da lažete Škorpiju, oni su prirodno znatiželjni, pa ako pretpostave da krijete informacije odmah ćete postati persona non grata, piše “Luftika“.

