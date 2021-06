Novo istraživanje: Koliko mogu trajati simptomi dugog COVID-a

Svi smo do sad čuli za dugi COVID i što on donosi, a mnogi koji su te simptome i doživjeli potvrđuj da postoji.

Prema pisanju magazina The Harvard Gazette, osobe koje su doživjele simptome koji traju puno dulje od same bolesti dobro znaju što to znači i koliko teška borba može biti svakog dana.

Sada su tu i novi rezultati studije provedene na univerzitetu Stanford koja se bavila pitanjem koliko dugo pojedinac može imati te neugodne simptome, a podaci su iznenađujući, piše Večernji.

Naučnici su proučili slučajeve od oko 10 000 ljudi koji su imali bolest, a uključeni su bili i oni s umjerenim te ozbiljnim simptomima. Prema rezultatima studije većina ih se nije riješila barem jednog simptoma niti 60 dana nakon dijagnoze, pa čak i 6 dugih mjeseci.

Ti simptomi uključuju maglicu u glavi, poteškoće s disanjem, gubitak okusa i mirisa, depresiju, anksioznost, temperaturu, groznicu i umor.

Iako podaci i nisu obećavajući, važno je jednu razliku zapamtiti za osobe koje trenutno proživljavaju ovo stanje.

Kako stoji u rezultatima studije, pacijenti koje su uključili u istraživanje su bili hospitalizirani radi ozbiljnog stanja. Od njih je 70 posto prijavilo da simptomi traju i nakon što su bolest preboljeli. Oko 40 posto ispitanika je prijavilo umor, 36 posto probleme s disanjem a 29 posto je navelo da ih muči poremećaj u spavanju.

“Brojke su šokantne, posebno kada je u pitanju gubitak daha i umor, a to su stanja koja čovjeka mogu jako iscrpiti. Neki su tako i prijavili da imaju problema i s uspinjanjem stepenicama“, izjavila je autorica studije Tahmina Nasserie.

Šta zaključiti? Glavni voditelj studije, dr. Steven Goodman, je zaključio kako su se dosad ignorirale dugotrajne posljedice ove bolesti, i ljudima se govorilo kako je to sve u njihovoj glavi.

Pitanje sada nije radi li se o stvarnoj pojavi već koliko je taj problem velik. Radi ovih rezultata, moguće je da će se liječnici morati brinuti o pacijentima dugo nakon same infekcije. prenosi “Avaz“.

Facebook komentari