Njegovateljica 4 godine krila tajnu šta ZAISTA radi sa muškim pacijentima, a onda je uhvaćena na djelu

Australijanka Ejmi Hajer (25) posljednje četiri godine radila je kao njegovateljica po državi Kvinslend, a kako stvari stoje sada bi mogla da krene da se ozbiljno bavi drugim zanimanjem.

Ejmi je prvo u slobodno vrijeme, a onda i u društvu pacijenata počela da gotovo svakodnevno pozira i pravi selfije, da bi potom slike slala na svakakve stranice po internetu, prenosi portal Knewz.

Interesantno je da je pred muškim pacijentima, nakon što bi ih nahranila, okupala i zbrinula, pune četiri godine umjela i da se potpuno skida i pleše pred njima kako bi im “vraćala vjeru u muškost pod stare dane”, što je rekla prilikom otpuštanja s posla.

A otpuštena je kada su djeca jednog od njenih pacijenata nedavno gledali snimke s nadzorne kamere za koju Ejmi nije znala da postoji. Na snimku su spazili Ejmi koja se skida i igra pred njihovim ocem koji je u polusvijesnom stanju gleda i smješka se.

Frapirani muškarac i žena u četrdesetim godinama, pozvali su agenciju za njegovateljice i saopštili im šta radi Ejmi u društvu pacijenata.

Njegovateljica nije negirala navode djece pacijenta. Štaviše, priznala je da je odlična u svom poslu i samim tim, zbog dobre organizacije ima u toku noći pored njih puno slobodnog vremena. Pošto je mnogima privlačna, riješila je da to vrijeme upotpuni otvaranjem profila na stranici OnlyFans.

Sad, kada sumnja da će više raditi kao zdravstveni radnik, u potpunosti se preorijentisala obnaženo poziranje za klijente na OnlyFans stranici.

– Mislim da su svi moji pacijenti uživali sa mnom. Mnogi su jedva čekali da me vide u smjeni. Bila sam prema svima pažljiva, fina i nasmijana i nikad nisam prešla granicu. To što agencija za koju sam radila smatra da sam pretjerala, to je njena stvar. Nisam očekivala da ću negdje tokom smjene imati kameru i da će neko snimke pregledati, ali to sada nije ni važno. Mnogim muškarcima uljepšala sam posljednji period života – poručila je Ejmi prošle sedmice u Kvinslendu, piše “Objektiv“.

