Psa pronašli u septičkoj jami, spasili ga vatrogasci: ‘Čuli smo cviljenje, lavež i zapomaganje’

Vatrogaci JVP-e Ogulin u utorak su oko podneva pozvani na intervenciju spašavanja psa koji je na području Oštarija pao u praznu septičku jamu kraj napuštene kuće. Psa su u jami pronašli djelatnici šumarije koji su odmah pozvali vatrogasce da spase životinju. piše 24sata“.

– Djelatnici šumarije kosili su travu kraj napuštene kuće i čuli zapomaganje, lavež i cviljenje psa. Pronašli su ga u praznoj septičkoj jami. Pas nije mogao izaći van pa su nas odmah pozvali na intervenciju. Pretpostavlja se da je pas upao u jamu s obzirom da je sve zaraslo. Pomoću opreme za spašavanja s visina i dubina vrlo brzo sm ga izvukli van.

U jamu smo se spustili ljestvama i pomoću konopa ga osigurali i izvukli van. Radi se o mladom psu koji osim što je bio vidno iscrpljen i preplašen, nije imao nikakve druge vidljive ozljede. – kazao je zamjenik zapovjednika JVP Ogulin, dodajući da su psa odvezli u Veterinarsku stanicu na pregled nakon čega je predan Udruzi za životinje na području Ogulina koja će psu pokušati pronaći novi dom. Iz Udruge Šapa u srcu – Ogulin zahvalili su vatrogascima što su spasili mladu kujicu kangala staru pet mjeseci.

– Kujica je bila vidno preplašena, pogotovu u blizini muškaraca. Sumnjamo da je ubačena u jamu no to ne možemo tvrditi. Javio nam se njen mogući vlasnik koji je imao takve dvije kujice i jedna mu je nestala iz dvorišta pa će je doći pogledati. Nadamo se da je on vlasnik, a ako nije tražiti ćemo joj novog vlasnika kao i ostalih 80-ak pasa o kojima brinemo. – kazala je Anica Pribanić iz Udruge Šapa u srcu Ogulin.

Facebook komentari