Manijak se ušuljao u kuću, oteo dječaka pa ga hladnokrvno ubio. Vratio se i po blizanca!

Čovjek osumnjičen da je oteo četverogodišnjeg Casha Gernona prije nego što ga je izbo nožem i bacio njegovo tijelo na ulicu u Dallasu, navodno se vratio par sati kasnije kako bi ugrabio i njegovog brata blizanca Cartera, piše Daily Mail.

U objavljenom videu koji je pribavio Daily Mail vidi se jeziv trenutak u kojem Darriynn Brown prijeteći stoji nad krevetićem Cartera Gernona, istovremeno dok je Cash već ležao izboden na ulici.

Brown (18) spusti ruku i dodirne dječaka koji se promeškolji u svom krevetiću i onda, uznemiren nekim zvukom, pobjegne iz sobe ostavljajući dječaka da spava.

Nekoliko sati ranije, malo prije 5 sati ujutro, Brown je navodno provalio u istu kuću i pobjegao s Cashom, koji je kasnije pronađen izboden nožem.

Brown je drugi put snimljen kamerom kad se vratio na mjesto događaja nakon izlaska sunca u očitom pokušaju otmice i drugog dječaka – kad je Cash već bio mrtav.

U utorak je medicinski tim iz Dallasa otkrio da je Cash umro od više uboda. Policija je ranije rekla da se čini da su mu rane nanesene ‘oštrim sredstvom’.

Dva brata boravila su u kući u ulici Saddleridge Drivea, gdje su dijelili spavaću sobu u stražnjem dijelu kuće.

Na snimkama se vidi Brown kako ulazi u sobu obučen u majicu u kapuljačom, s ruksakom, trenirkom i tenisicama i prijeteći stoji nad dvojicom dječaka.

Čini se da oklijeva nekoliko sekundi, zureći u braću i osvrćući se po sobi, prije nego što je napokon posegnuo prema krevetu i oprezno povuče pokrivač. Brown stoji nepomično još nekoliko sekundi, pružajući ruke iznad Casha, pažljivo pokušavajući ne probuditi braću.

Potom jednim brzim pokretom brzo podiže Casha, koji se odmah probudi, i izjuri iz sobe s dječakom u naručju.

U međuvremenu se Cartera može vidjeti kako se lagano meškolji s desne strane kreveta nekoliko sekundi nakon što su oteli njegovog brata. Otprilike sat i 45 minuta kasnije, Cash je pronađen mrtav u lokvi krvi u mirnoj stambenoj ulici u Dallasu.

Drugi i još uznemirujući isječak također prikazuje kako se Brown vraća u spavaću sobu nakon što je svanulo oko 7 sati ujutro, ovaj put očito želeći oteti Cartera. Brown stoji nad dječakom koji još uvijek spava, ali odlazi praznih ruku nakon nekoliko sekundi nakon što ga je netko ili nešto preplašilo.

Monica Sherrod (39), koja živi u toj kući sa svojom obitelji, identificirala se kao skrbnica dvojice dječaka, za koje kaže da su joj ostali na brizi nakon što je njihov otac – njezin bivši dečko – nestao u ožujku.

Sherrod je identificirala Browna policiji nakon što je rano u subotu pogledala sigurnosne snimke otmice.

Dječja spavaća soba nalazi se u stražnjem dijelu kuće, blizu stražnjeg ulaza i daleko od mjesta na kojem spavaju ostali članovi obitelji. Brown je ušao kroz otključana garažna vrata, rekla je Sherrod.

Također je otkrila da je Brown obitelji bio poznat kao brat prijatelja njezinih starijih sinova, ali rekla je da ne zna zašto bi otimao malu djecu.

‘Ostale snimke pokazuju kako se vraća u 7 sati ujutro. Činilo se da ga je netko uplašio. Jeziva mi je pomisao da se vratio po Cartera.’

Sherrod je zaplakala dok je još jednom gledala uznemirujući video otmice.

‘Snimka prikazuje Browna kako skida pokrivač s Casha, podiže ga i trči s njim dok maleni još spava’, rekla je.

‘Zuri u njega minutu. Gledala sam to iznova i iznova. Ne mogu to više gledati.’

Prije toga, Sherrod se slomila nekontrolirano jecajući dok je prvi put posjetila mjesto gdje je pronađen Cash.

‘Svi smo spavali kad se to dogodilo. Cash me obično probudi, ali me nije probudio taj dan’, rekla je kroz suze.

‘Kad sam ustala, primijetila sam da ga nema. Nazvala sam 911. Nisam znala da ga je netko uzeo. Mislila sam da je možda izašao van. Bilo je to sve dok nisam pogledala snimku svoje nadzorne kamere na kojoj se vidjelo da ga netko otima.’

Cashovo beživotno tijelo otkrila je prolaznica Antwainese Square (39), koja je krenula u ranojutarnju šetnju po gradskoj četvrti Mountain Creek. prenosi “Jutarnji“.

Square je kazala da je u početku mislila da je naletjela na tijelo psa.

‘Skrenula sam u tu ulicu i pomislila da sam tamo vidjela psa kako leži. Ovdje imamo puno pasa lutalica’, rekla je.

‘Nazvala sam mamu, jer jedino što sam u početku mogla vidjeti bila je kosa. Rekla sam: ‘Mama, čudno je, ne miče se. Pa sam počela hodati polako i što sam se više približavala, počela sam primjećivati više detalja.’

‘Rekla sam: ‘Mama, vidim ruku, mislim da vidim tijelo. Mislim da zapravo vidim tijelo.’ I približila sam se i rekla: ‘Mama, to je dijete. To je dijete.’ I tek sam tada počela vrištati.’

Square je nazvala 911. Bolničari su se potrudili da je smire i zamolili da provjeri ima li na djetetu znakova života.

‘Tražili su od mene da priđem tijelu za slučaj da je dječačić još živ. I ako jest, da mu pokušam spasiti život’, rekla je.

‘Vidjela sam kako mu mravi puze po bosim nogama, na licu mu je bila krv. Nije imao cipele, čarape, košulju, ništa od toga. Na sebi je imao samo gaće. Samo se prisjećam tih mrava na dnu stopala te bebe.’

‘Ležao je na leđima na kolniku. Sjećam se jedne ruke i jedne noge. Razlog zašto se sjećam ruke i noge je taj što sam, kad sam se približavala, zbog toga pomislila da se radi o čovjeku. Ovo nije pas, ovo je ljudsko biće.

‘A kad sam primijetila da je to dijete, jednostavno sam se izbezumila. Moja prva misao je bila da je jedan od ovih napuštenih pasa dohvatio ovu bebu zbog krvi na licu. A onda sam pomislila, možda ga je netko pregazio autom i pobjegao.’

Square, inače odgojiteljica, rekla je da se sjeća kako je krenula u jutarnju šetnju i aktivirala brojač koraka na telefonu točno u 6.40 sati. Pet minuta kasnije, suočila se s prizorom užasa.

Nastavila je: ‘Ostala sam s njim dok nije došla policija, nije bilo šanse na svijetu da ću sam ostaviti tu bebu.

‘Bio on mrtav ili živ, jednostavno ga nisam namjeravala napustiti. Bojala sam se da će ga netko slučajno pregaziti. ‘

Osoba bliska ubijenom dječačiću, Kamron Moori, u ponedjeljak je napao ‘zlog’ ubojicu jer je oplakivao smrt Casha – kojeg je opisao kao slatkog dječačića koji je volio superheroje.

Moori je za NBCDFW rekao da je živio s Cashom i njegovim bratom blizancem te da je njegova majka Monica Sherrod hodala s Cashevim ocem. Otac – koji nije imenovan – iznenada je napustio Sherrodinu kuću u ožujku, ostavljajući dječake s njom.

U međuvremenu, policija je rekla da je biološka majka dječaka, Melinda Seagroves, tragala za njima ‘dulje vrijeme’. Dječak Carter je ponovno ujedinjen s majkom nakon Cashove smrti.

Policija je rekla da im je Sherrod pomogla da identificiraju Browna kao otmičara pomoću videa s baby monitora u Cashovoj sobi.

U vrijeme otmice Brown je nosio monitor na gležnja zbog uhićenja prošlog mjeseca.

Brownova jamčevina iznosi 1,5 milijuna dolara. Njegov odvjetnik Robbie McClung rekao je u ponedjeljak da se još nije sastao s njim pa ne može ništa komentirati.

Vlasti su priopćile da se očekuju dodatne optužbe nakon što se pregledaju forenzički dokazi.

Također, policija Dallasa rekla je da Cashova mama nije znala da su on i njegov brat blizanac na brizi kod očeve djevojke i da je majka tragala za svojim sinovima. Policija je rekla da je Cashov blizanac sada sa svojom mamom.

Brown je uhićen 27. travnja temeljem prekršajne prijave zbog izbjegavanja uhićenja u slučaju koji je još uvijek u tijeku.

Prema sudskim dokumentima za tu optužbu, on živi sa roditeljima par kilometara od mjesta na kojem je pronađeno dječakovo tijelo. Susjedi su rekli da je Brown znao šetati tim područjem.

